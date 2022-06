Carol peixinho e Thiaguinho - Reprodução do Instagram

Carol peixinho e ThiaguinhoReprodução do Instagram

Publicado 25/06/2022 19:52

Carol Peixinho e Thiaguinho mostraram que estão em sintonia pura! Neste sábado (25), a influenciadora e o cantor surgiram belíssimos nas redes sociais em fotos que aparecem combinando os looks all jeans para a noitada. Tudo começou quando a ex-BBB apostou em um visual de calça, jaqueta e camiseta branca.



O cantor, então, decidiu se inspirar no visual da amada, optando pela mesma combinação. "Você está tão elegante", disse Thiaguinho, que fez graça em vídeos com Carol, nas redes sociais. Em clima de romance, os dois posaram abraçadinhos no elevador. "Copiei ela", avisou o cantor.

Após meses de especulação, Carol e Thiaguinho assumiram o relacionamento em fevereiro deste ano. Desde então, o casal vem compartilhando momentos juntos e encantando os fãs através das redes. No última semana, os dois estiveram em Campos do Jordão, interior de São Paulo. "O Melhor tipo de descanso é o merecido", disse Thiaguinho na legenda do post.

Carol também fez questão de compartilhar sua impressão sobre o programa em casal. "Muito delícia esses dias de sosseguin no grude", disse a influenciadora.