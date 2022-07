Ana Beatriz Nogueira retoma o solo 'Um Dia a Menos', baseado em texto de Clarice Lispector - fotos Divulgação/Cristina Granato

Publicado 23/07/2022 06:00

Rio - Após enfrentar um câncer, Ana Beatriz Nogueira está de volta aos palcos para três apresentações especiais do solo 'Um Dia a Menos'. Neste sábado (23), a atriz reestreia o espetáculo no Teatro Firjan Sesi, no Centro do Rio, inaugurando uma curtíssima temporada nos espaços da rede. "O teatro me motiva sempre, você pode fazer uma peça pelo tempo que ela existir pra você e para o próximo", declara a artista ao falar sobre a retomada do espetáculo, que estreou em setembro de 2019.

Perto de completar 38 anos de carreira, a veterana conversou com o DIA sobre a ideia de reapresentar a peça, que ainda passará por Duque de Caxias, na próxima sexta-feira, dia 29, e por Jacarepaguá, no dia 30, com ingressos a partir de R$ 10. "É da maior importância realizar o circuito mais popular e a oportunidade que o Sesi nos dá de passar por lugares no próprio estado do Rio. É preciso uma estrutura que o Sesi nos proporciona, e a gente pode estar presente com o ingresso mais barato que a organização oferece para o público assistir as peças", comenta ela, que também assina a produção, figurinos e ambientação cênica do espetáculo.

Em "Um Dia a Menos", Ana Beatriz encena um dos últimos textos escritos por Clarice Lispector no ano de sua morte, em 1977. A artista entra em cena como Margarida Flores, uma mulher que vive sozinha desde o falecimento da mãe e fica ainda mais solitária quando a funcionária doméstica entra de férias. Ao longo da peça, Margarida vê dias repetidos passarem diante dos olhos, até que toma uma decisão inesperada.

Mesmo sem alterar o roteiro do monólogo dirigido por Leonardo Netto, a artista acredita que o espetáculo atual é diferente daquele que estreou há quase três anos. "Eu acho que, além das mudanças que vão acontecendo durante toda e qualquer temporada, nós temos uma mudança de estar passando, ainda, por uma pandemia, por ter ficado sem exercer nosso ofício totalmente e absolutamente, a não ser online com grande dificuldade", diz ela, que chegou a apresentar o monólogo virtualmente, em 2020.

"Então, nós mudamos e o texto ganha outras dimensões que já ganha normalmente por ser Clarice Lispector. Então, [estamos] todos mudando e descobrindo essas dimensões, assim como quem escuta descobre outras coisas. É extremamente rico e interessante observar isso que a peça fala exatamente sobre como é que cada um lida com o passar das horas", continua a artista.



Desafio

E Ana Beatriz Nogueira também não é a mesma pessoa que protagonizou o espetáculo em sua temporada de estreia. Em março deste ano, a atriz de 54 anos revelou ter sido diagnosticada com câncer de pulmão, realizando a cirurgia de retirada do tumor poucos dias depois.

Atualmente, já curada da doença, ela se lança em um novo desafio com as gravações da novela "Todas as Flores", de João Emanuel Carneiro, para o Globoplay. Depois de se destacar como a Elenice de "Um Lugar ao Sol", Ana Beatriz reforça o elenco dos primeiros 14 capítulos da trama na pele de Guiomar. Sem dar spoiler sobre sua personagem, a veterana celebra a oportunidade de participar do folhetim que terá Sophie Charlotte como a heroína Mayra, mulher cega que foi rejeitada pela mãe, Zoé (Regina Casé).

"Tem sido um prazer, eu tenho tido encontros muito saborosos e estou muito feliz de estar fazendo uma novela do João Emanuel Carneiro. Eu sempre tive vontade de fazer uma novela dele e estou adorando trabalhar com os atores que eu já conhecia e com os que eu estou conhecendo", comenta ela, que também se prepara para iniciar, em breve, os ensaios de um novo espetáculo de teatro com as atrizes Natália Lage e Sara Antunes.

Por outro lado, os fãs de seu trabalho no cinema ainda terão que esperar mais um pouco pelo retorno de Ana Beatriz às telonas, sendo o longa 'Mulheres do Brasil' (2006) seu último trabalho com o formato. "Penso sempre em voltar a fazer cinema, tenho paixão tanto por fazer cinema quanto assistir o filme. Mas a gente está sempre aguardando uma personagem que seja bacana, que eu possa fazer algum trabalho que faça, de fato, alguma diferença."

Serviço:

'Um Dia a Menos', com Ana Beatriz Nogueira

Sábado (23), no Teatro Firjan Sesi Centro (Av. Graça Aranha, 1), às 18h.

Sexta-feira, dia 29/07, no Teatro Firjan Sesi Caxias (R. Artur Neiva, 100), às 20h.

Sábado, dia 30/07, no Teatro Firjan Sesi Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 940), às 20h.

Ingressos à venda no site Sympla, a partir de R$ 10 (meia-entrada). Classificação: 14 anos.