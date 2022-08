Larissa Manoela - Reprodução do Instagram

Publicado 06/08/2022 21:28 | Atualizado 06/08/2022 21:38

fotogaleria Com o fim das gravações da novela "Além da Ilusão", da Globo, Larissa Manoela tirou dias de descanso e seguiu viagem para a Europa com a família. E tudo indica que o Velho Continente encantou a atriz. Tanto que, neste sábado (6), ela compartilhou diversos momentos dos passeios pela Itália em suas redes sociais.

Posando em diferentes cenários, a atriz se derreteu por Roma: "Fonte, palácio, museu, igreja, o Vaticano…é, Itália, você me conquistou", decretou ela. Aos 21 anos, a atriz está na companhia dos pais, Silvana e Gilberto, e também postou vários cliques e vídeos dos dias de turistas nos Stories.

Os seguidores da atriz não deixaram a postagem passar despercebida e lotaram a caixa de comentários com elogios e mensagens de carinho. "Que demais aproveita", "Linda", "Divirta-se! ", escreveram alguns internautas. Já o namorado dela, o ator André Luiz Frambach, no ar em "Cara e Coragem", ficou no Brasil. Nas redes, ele se derreteu pela amada. "Nosso aconchego. Nossa morada. Nosso apego. Nossa aflorada", se derreteu ele. "Minha saudade só aperta a cada segundo que passa! Te amo muito", garantiu o ator.