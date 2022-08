Jade Picon - reprodução do instagram

A influenciadora e ex-BBB Jade Picon está morando uma temporada no Rio de Janeiro, para conciliar sua agenda com as gravações da novela "Travessia", próxima trama das 21h, da Globo. E, curtindo o life style da cidade, a musa incendiou a web neste sábado (6) ao publicar cliques de biquíni em seu Instagram.

Em uma das imagens, a estrela, de 20 anos, ostenta um abdome sarado, mostrando que está em dia com sua série de exercícios físicos. Jade, apareceu radiante enquanto curtia um dia de praia no Rio de Janeiro. Para o post, ela elegeu um biquíni azul e verde bem fininho e combinou com uma saia em tons de azul.



"Já estava com saudade disso", escreveu ela na legenda. Nos comentários, os fãs e admiradores da estrela, ex participante do "Big Brother Brasil 22", da Globo, não pouparam elogios na publicação. "Surreal de linda", babou um. "Olha esse abdome", destacou outro.



Ontem, Jade Picon negou, em suas redes sociais, que tenha realizado procedimentos estéticos para alcançar o físico sarado que ostentou ao ser clicada de biquíni recentemente. Na noite desta sexta-feira, a ex-BBB usou o Twitter para desabafar e desmentir os boatos de que teria passado por intervenções como a lipo LAD, garantindo que o corpão em forma é resultado de seu esforço na academia.

"Eu treino todo dia que nem uma doida, alimentação certinha e tenho que ler que meu corpo é procedimento.. Ah não", reclamou a influenciadora. "As pessoas sempre querem achar uma explicação mais fácil que não seja dedicação, comprometimento e foco", completou a famosa.

Perto de estrear como atriz na novela "Travessia", Jade abriu o jogo sobre a boa forma e revelou ter perdido cinco quilos desde que deixou o "BBB 22". "Não mudei nada. Só voltei para minha rotina, que é comer mais saudável, dar uma segurada nos doces e treinar muito", contou a morena. "Fiquei dois meses sem rotina. Era uma rotina totalmente diferente da minha de sono, de treino, de comida... Eu chegava nas festas, começava pelos doces e depois ir para o salgado e voltava para os doces. Era uma loucura", relembrou.