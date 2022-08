Beyoncé e Madonna - Divulgação

Beyoncé e MadonnaDivulgação

Publicado 06/08/2022 16:48 | Atualizado 06/08/2022 17:34

Depois de "quebrar as redes sociais", Beyoncé finalmente liberou o remix "Break My Soul (The Queens Remix)", em parceria com ninguém menos que Madonna, nas plataformas de áudio, neste sábado (6). As duas uniram forças numa releitura pra lá de especial para alavancar ainda mais o álbum "RENAISSANCE".

Á princípio, a versão ficou disponível apenas para compra no site oficial de Queen B, causando um verdadeiro reboliço na base de fãs da cantora de 40 anos. No entanto, não demorou muito para que o trabalho chagasse, enfim, às plataformas digitais de streaming. Um alívio para seus admiradores.



Para entender melhor, o remix foi anunciado esta sexta-feira (5). No entanto, "Break My Soul (The Queens Remix)" esteve disponível apenas para compra pelo valor de 1,29 dólares, na loja oficial de Beyoncé online. Embora, a faixa seja colaborativa, as cantoras não dividem vocais exatamente.



A nova releitura conta com sample de "Vogue", um dos grandes clássicos da brilhante carreira de Madonna, e ainda cita diversas cantoras durante a letra como Rihanna, Aretha Franklin, Aaliyah, Nicki Minaj, Kelly Rowland, Grace Jones, Lizzo, Missy Elliot, Janet Jackson e tantas outras.