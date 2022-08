IZA - Reprodução do Instagram

IZAReprodução do Instagram

Publicado 06/08/2022 23:01 | Atualizado 06/08/2022 23:04

Prestes a subir no Palco Mundo do Rock in Rio, a cantora IZA encantou seguidores, nesta sábado (6), ao surgir com um lookinho pra lá de estiloso. Sempre poderosa, a carioca esbanjou boa forma ao posar em um conjuntinho de top e calça justa da grife Burberry. As peças estampadas valorizaram ainda mais as curvas da estrela, que se apresenta no festival no dia 4 de setembro, mesmo dia de Demi Lovato e Justin Bieber.



Nos cliques, a estrela, de 31 anos, posou em um jardim verde digno de cartão postal e, em alguns dos cliques, a cantora aparece junto a um cachorrinho. Uma fofura! Nos comentários, os fãs não pouparam elogios para IZA. "Uma diva", escreveu um fã . "A mais perfeita", publicou outro.



Na contagem regressiva para seu novo álbum, o segundo da carreira, IZA já entregou os singles "Fé", "Sem Filtro" e "Gueto". Em paralelo, a estrela carioca aparece cantando em espanhol na faixa "Eléctrica", música na qual colabora com o cantor argentino Tiago PZK. A faixa parte do novo álbum do músico argentino. Famosas como Grazi Massafera, Pabllo Vittar e Claudia Leitte também elogiaram a cantora nos comentários.