Publicado 29/08/2022 13:17 | Atualizado 29/08/2022 13:21

Rio - O Sorriso Maroto teve seu show interrompido na noite deste domingo (28), por causa de uma ventania em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio. A banda tinha tocado cerca de cinco músicas quando a apresentação precisou ser suspensa. Um dos organizadores, junto com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, informou que não havia condições do show continuar e que uma nova data seria anunciada. Segundo o Inmet, os ventos na região estava numa velocidade de aproximadamente 56 km/h.

O show estava sendo realizado no estacionamento de um shopping da cidade e o estabelecimento publicou uma nota esclarecendo o ocorrido. "Pensando na segurança do público, o show da banda Sorriso Maroto precisou ser paralisado devido às condições climáticas. A decisão foi tomada pela produção do evento, produção dos artistas, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros", diz o comunicado do shopping, que informou ainda que uma nova data e demais informações serão divulgadas nesta terça-feira (30).