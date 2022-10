Músicos das bandas Psirico e Samba Trator se envolvem em briga generalizada em Salvador - Reprodução

Publicado 17/10/2022 10:33 | Atualizado 17/10/2022 10:46

Rio - O evento Samba da Feira, em Salvador, foi marcado por uma briga generalizada entre as bandas Psirico e Samba Trator, na noite deste domingo. Os músicos e as equipes dos dois grupos trocaram muitas agressões em cima do palco do evento.

Um dos empresários da banda Samba Trator contou ao "G1" que a confusão começou depois que os músicos tentaram cumprimentar o cantor Márcio Victor, líder do Psirico. O próprio Márcio Victor não teria se envolvido na briga.

Nos vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver os músicos discutindo entre si, quebrando objetos e se empurrando em cima do palco. Eles também trocam socos e chutes. Dois homens tentam se agredir com os pedestais, barras de metal que sustentam o microfone nos shows. Muitos equipamentos foram destruídos e um monitor foi quebrado. Ainda não há informações sobre a quantidade de pessoas feridas.

O cantor Márcio Victor chegou a postar nos Stories algumas fotos e vídeos do show do Psirico no evento, antes da confusão. Nenhuma das duas bandas se pronunciou sobre a briga nas redes sociais.

Com a confusão, a banda Samba Trator não se apresentou no evento. O Samba da Feira de Santana é realizado aos finais de semana na Feira de São Joaquim, em Salvador.