’Turma da Mônica’ ganhará integrante com nanismoDivulgação

Publicado 17/10/2022 12:27 | Atualizado 17/10/2022 12:33

Rio - A "Turma da Mônica" ganhará um novo integrante! Bernardo fará sua estreia no livro "Nosso Amigo com Nanismo", que será lançado pela editora Culturama no Dia Nacional do Combate ao Preconceito às Pessoas com Nanismo (25), em São Paulo.

O personagem é inspirado na história real de um menino que é natural do Rio Grande do Sul e possui acondroplasia, a forma mais comum de nanismo. A doença genética afeta o crescimento natural dos ossos e resulta na baixa estatura dos indivíduos.

Na nova obra de Maurício de Sousa, o leitor acompanhará o primeiro dia de aula de Bernardo na Escola Limoeiro, onde estudam Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão e outros personagens da turminha. A partir do encontro com o menino, as crianças começam a questionar sua altura e passam a conhecer a história do garotinho, que conta sobre as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com nanismo.



A mãe do Bernardo da vida real, Flávia Berti Hoffmann, acredita que a inserção do personagem no universo da Turma da Mônica fará uma grande diferença para todas as pessoas que têm nanismo. "Temos que nos esforçar para mostrar para a sociedade que as pessoas com nanismo têm o direito de viver uma vida normal, e que o papel de todos é contribuir para que isso ocorra de uma maneira natural, sem preconceito. Sabemos que é importante conversar sobre esses assuntos com as crianças, para que elas cresçam entendendo e respeitando as diferenças, e a 'Turma da Mônica' tem uma ótima aceitação com esse público, então, com certeza, esse personagem vai ter um papel extremamente importante para a causa do nanismo. Ver este livro pronto é a realização de um sonho", disse.



Já para Maurício de Sousa, criar o novo personagem foi um processo muito interessante e prazeroso. "A inclusão e a representatividade fazem parte do dia a dia da 'Turma da Mônica' e é muito bom saber que conseguimos, cada vez mais, retratar tantas crianças ao redor do mundo. Temos certeza de que essa história e esse personagem vão contribuir para melhorar a vida das pessoas com nanismo", pontuou o desenhista.