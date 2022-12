Conteúdo de responsabilidade do anunciante

O clima de final de ano já toma conta do brasileiro. Com dezembro se aproximando, os dias mais quentes do ano estão de volta. Sendo assim, é impossível não começar a pensar em férias, praia, piscina e muita curtição, seja em família ou com os amigos.

No Brasil, por exemplo, os destinos paradisíacos, com praias e paisagens deslumbrantes, fazem muito sucesso nesta época do ano. Entre os lugares mais procurados, seja por turistas brasileiros ou gringos, é Jericoacoara.

Jericoacoara é uma pequena vila de pescadores, localizada no Ceará, no nordeste do país. O lugar é meca de windsurf e kitesurf, e fica a cerca de 300 km de Fortaleza, capital do estado.

Jeri, como é conhecido, é uma região encantadora, com paisagens paradisíacas, praias deliciosas e clima de vila praiana pequena. No entanto, nas épocas de alta temporada, o local fica bastante movimentado, por isso, nada melhor que saber onde se hospedar, para garantir uma viagem tranquila e agradável com a sua família.

Star Hotel Jericoacoara, ótima localização e infraestrutura

Grande referência de hospedagem em Jericoacoara, o Star Hotel vem sendo uma excelente opção para quem deseja passar um período em Jeri, seja com amigos ou com a família.

Inaugurado em 2018, já com a proposta de promover a estadia ideal para este público, o hotel dispõe de 44 apartamentos com varandas individuais, em configurações para duas, três e até quatro pessoas.

Os quartos são completamente equipados e o café da manhã é um grande diferencial competitivo do estabelecimento, proporcionando grande variedade de alimentos e, se solicitado previamente, com excelentes opções veganas, sem glúten e sem lactose.

No entanto, o destaque maior vai para a localização do Star Hotel Jericoacoara, localizado na Rua das Dunas a 400 metros da praia principal de Jericoacoara e da Duna do pôr-do-sol a apenas uma quadras da Rua São Francisco e duas quadras da Rua Principal de Jericoacoara. Desse modo, a localização do Star Hotel, proporciona ótima acessibilidade aos principais pontos turísticos da região.

Quer conhecer ainda melhor o Star Hotel Jericoacoara? Acesse o site www.starhoteljericoacoara.com.br e siga o perfil no instagram @starhoteljeri.