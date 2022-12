Lívian Aragão - Reprodução do Instagram

26/12/2022

Lívian Aragão apareceu linda nas redes sociais ao compartilhar, nesta segunda-feira (26), uma série de cliques na praia. Nas fotos, a atriz de 23 anos aparece de biquíni em um dia de sol, mostrando as curvas. "Lembranças de um dia ensolarado", escreveu Lívian na legenda.

Com as fotos, a filha do ator e humorista Renato Aragão recebeu inúmeros comentários dos seguidores, entre eles, do próprio pai, que está atento às postagens da jovem. "Linda", comentou o eterno Didi no Instgaram da herdeira. Em resposta ao pai, Lívian respondeu: "Te amo".

Lilian, a mãe de Lívian, também deixou seu comentário na foto da filha. "Definitivamente carioca da gema", brincou. Os demais seguidores também aproveitaram para tecer elogios à ela. "Você tem defeitos?", perguntou um fã. "Maravilhosa", disse outra. "Sem dúvidas enriqueceu o visual com sua beleza", reagiu um terceiro seguidor. "Musa", decretou um outro admirador da atriz.