Diversão

Rodrigo Faro se apresenta com a filha caçula: 'Vez dela brilhar'

Helena é fruto do casamento do apresentador com Vera Viel, que também realizou a mesma coreografia com ele no palco do "Hora do Faro", da Record

Publicado 26/12/2022 17:11 | Atualizado há 3 horas