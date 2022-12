Rodrigo Faro e Helena - Reprodução de vídeo

Rodrigo Faro e HelenaReprodução de vídeo

Publicado 26/12/2022 17:11 | Atualizado 26/12/2022 17:11

Quem acompanhou o programa "Hora do Faro", da RecordTV, neste domingo (25), se emocionou ao ver a apresentador Rodrigo Faro realizando uma linda performance com sua filha caçula, Helena, de 10 anos, por lá. No especial, os dois dançaram a canção "You're The One That I Want", presente na trilha sonora do filme "Grease", de 1978. Na ocasião, pai e filha se caracterizaram como os protagonista do longa: Sandy, interpretado pela atriz Olivia Newton-John, e Danny, vivido por John Travolta.



Um fato curioso é que a mesma coreografia já foi feita por Faro e a mulher, Vera Viel, mãe de Helena, no quadro da atração "Dança, Gatinho", em 2013. O casal também tem Clara, de 17 anos, e Maria, de 14. Nas redes sociais, Rodrigo postou uma montagem mostrando os dois momentos vividos em família na atração.



"Dez anos depois do 'Dança, Gatinho' (nome do quadro0 com a Vera, foi a vez da Helena brilhar no palco e deixar esse pai babando de tanto orgulho e emoção! Um presente de Natal pra vocês!", escreveu o apresentador em seu Instagram.