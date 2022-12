Isabella Scherer e os gêmos na piscina com o avô, o nadador Fernando Scherer - Reprodução do Instagram

Publicado 26/12/2022 19:28 | Atualizado 26/12/2022 19:31

Isabela Scherer estourou o fofurômetro do Instagram ao compartilhar, nesta segunda-feira (26), o primeiro mergulho de seus filhos gêmeos, Mel e Bento, na piscina com o avô, o nadador Fernando Scherer, o Xuxa. As crianças são fruto do relacionamento da atriz e chef de cozinha com modelo Rodrigo Calazans.



Na legenda das fotos, a loira brincou sobre a possibilidade dos recém-nascidos se tornarem esportistas. "Primeiro mergulho. Com vovô Fernando e titia Brenda. Será que agora vem mais uma medalha olímpica pra família?", escreveu ela. O momento ainda contou com Brenda, filha de Fernando com Sheila Mello.



Fernando Scherer retornou às piscinas, em novembro, após um longo hiato. "17 anos depois, entrei numa piscina, nadei 700 metros por enquanto, fazendo as pazes com ela, que chegou a ser o grande amor da minha vida, mas, no final, estava odiando. Hoje, depois de tanto tempo, estou refazendo os laços de amizade. O amor continua ali, mas sem a mesma intensidade, só o prazer e a companhia agora. Voltando de leve", avisou ele, por meio de seu Instagram.



Xuxa não desgruda dos netinhos e comemorou a chegada deles, revelando ser, agora, o vovô "mais babão do Brasil". "Ele sempre brincou que não queria ser chamado de avô, e sim de tio. Mas quando ele descobriu que seria avô, foi uma empolgação que eu não imaginava. Se realizou em ser avô", brincou Isa.