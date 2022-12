Roberto Carlos - Divulgação / TV Globo

Publicado 26/12/2022 20:27

Abram alas para o Rei. Não é novidade que o especial do cantor Roberto Carlos é uma das atrações mais esperadas da programação de fim de ano na Globo. Tanto que o show deste ano, exibido na noite de sexta-feira (23), foi destaque na audiência, superando a edição 2021 em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro.



E os números podem provar. De acordo com o site "Notícias da TV", o "Especial Roberto Carlos - Como é Grande o Meu Amor Por Você" se destacou na telinha, repleto de muitas emoções. Na TV dos cariocas, por sua vez, o crescimento foi de 44% a mais de audiência (+7 pontos) e +11 pontos de participação, registrando 23 pontos e 44% de share. Um verdadeiro sucesso no ibope da Cidades Maravilhosa.



Já em São Paulo, a mesma repercussão positiva. Foram registrados 19 pontos de audiência e 38% de participação, audiência 19% maior (+3 pontos) e com acréscimo de 6 pontos de participação no comparativo com a faixa média das quatro sextas-feiras anteriores. Foi maior ainda que o show, exibido na telinha desde 1974, do último ano, com 6% a mais de audiência que o especial de 2021.



O tradicional especial também apresentou grande êxito na internet. O termo "Roberto Carlos" foi visto 3 vezes nos Trending Topics do Twitter Brasil, além de aparecer uma vez no ranking global da plataforma. E a interação virtual não parou por aí: nesse ano não teve quem ficasse de mãos abanando esperando pelas faosas rosas vermelhas, que já são características da persona do Rei. Dessa vez, foi possível "pegar uma rosa" através de um QR Code disponibilizado online.