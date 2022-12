Letícia Colin e Tata Werneck - Reprodução do Instagram

Letícia Colin e Tata WerneckReprodução do Instagram

Publicado 27/12/2022 14:02

Letícia Colin e Tatá Werneck aproveitaram o recesso de fim de ano para viajar! O destino escolhido pelas atrizes foi Angra dos Reis, município do Rio de Janeiro. Juntas, as duas aparecem belíssimas nas imagens ao lado de suas respectivas famílias. Quem roubou a cena, claro, foram as crianças, filhos das artistas.

No clique, Letícia, que está brilhando na novela "Todas as Flores", do GloboPlay, aparece ao lado do marido, o ator Michel Melamed, e de seu filho Uri, de 3 anos. Tatá também está com a família reunida. A apresentadora do "Lady Night", do Multishow", aparece com o esposo, o ator Rafael Vitti, e sua herdeira, a fofa Maria Clara, também de 3 anos. "Obrigada, vida", escreveu Letícia na legenda.



Amigas de longa data, as duas se aproximaram muito durante a gravidez, já que ficaram gestante na mesma época. No registro da viagem de fim de ano ainda é possível ver um lindo por do sol.