Thiaguinho lança o hit ’Delirante’ em comemoração ao retorno da festa ’Tardezinha’ - Divulgação

Thiaguinho lança o hit ’Delirante’ em comemoração ao retorno da festa ’Tardezinha’Divulgação

Publicado 09/01/2023 07:00

Rio - "Um rolezinho bem da hora só pra relaxar", canta Thiaguinho em sua nova música, "Delirante", lançada na última sexta-feira em comemoração ao retorno da festa "Tardezinha". Criado há seis anos, o projeto "Tardezinha" é um sucesso de público e crítica. Depois de anunciar o fim em 2019, o cantor está feliz da vida em voltar a cruzar o país com o evento a partir de abril e revela que o frio na barriga de subir ao palco nunca o abandonou.

fotogaleria

"A música tem essa força que mexe comigo sempre, o frio na barriga vem sempre que subo no palco, mas ele vem acompanhado da alegria e animação de estar em contato com o público, é uma energia indescritível", garante.

Os ingressos para a nova temporada da "Tardezinha" esgotaram em pouquíssimo tempo. Para Thiaguinho, isso mostra o quanto o público estava com saudades da festa. "Sou um cara que pensa positivo. Eu refleti bastante sobre o retorno do projeto e sabia que ele viria na hora certa e fico feliz em dizer que esse momento chegou! O sucesso de bilheteria mostrou que a saudade que a 'Tardezinha' deixou em mim era um sentimento coletivo, isso faz eu me sentir um homem de muita sorte, por poder dividir esse momento com o público novamente", comemora.

O hit "Delirante" chegou este mês como um esquenta para o projeto. "'Delirante' representa muito bem o que é a 'Tardezinha'. É animada, pra cima, para cantar abraçado com os amigos. Desde sua composição, que foi feita por artistas que tenho bastante admiração, alguns deles amigos antigos, até a melodia! Quem apresentou a faixa foi o Caíque, que também compôs 'Pé na Areia' e 'Falta Você', juntamente com os meus parceiros Rodrigo Leite, Claudemir e Marcelo Mira. Quando ouvi pela primeira vez, ela já ficou na minha cabeça", explica o artista, que conta o que o público pode esperar do repertório da "Tardezinha".

"O repertório da ‘Tardezinha’ conta com músicas muito especiais da minha carreira, hits de samba e pagode que fazem parte da memória afetiva dos brasileiros. Músicas para lembrar bons momentos, cantar abraçado, aliás, uma das inspirações do projeto é esse clima de comunhão mesmo", avisa.

Estreia da 'Tardezinha' no exterior

Este ano as tardes países como Estados Unidos e de Portugal vão ficar muito mais animadas com as apresentações do evento por lá, marcando a estreia da festa no exterior. "É um prazer enorme poder levar a 'Tardezinha' para fora do país! Já contamos com 26 shows confirmados no Brasil, além de passar por Miami e Lisboa. Atravessar fronteiras fazendo o que eu amo, cantando samba e pagode, um ritmo tão brasileiro, que fala tanto sobre a gente... É muita emoção", comemora Thiaguinho.

Fim?

Em 2019, quando anunciou o fim do projeto, Thiaguinho lotou o Estádio do Maracanã, no Rio, com o último show do evento. Mas, agora que a 'Tardezinha' está de volta, será que ela tem data para acabar? "A Tardezinha é um projeto muito dinâmico e muita coisa ainda pode acontecer, mas não acredito que esta seja a sua última edição! Nosso repertório é extenso e ainda temos tantos sucessos para cantar juntos!", avisa.

"É um projeto que eu amo e que tem toda minha atenção. Estou animado para levar essa experiência de novo para o Brasil e mudo afora", completa.