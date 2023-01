Manoel e Luísa Sonza - Reprodução do Instagram

Publicado 14/01/2023 22:58 | Atualizado 14/01/2023 23:27

A BRABA! Luísa Sonza apresentou um show repleto de grandes hits durante sua apresentação no festival Universo Spanta, neste sábado (14). No evento, acontece na Marina da Glória, na Zona Sul do Rio, a estrela optou por um lookinho arrasador com fio dental e uma segunda pele todo trabalhado na transparência. No entanto, por entre momentos do show, a cantora dançou o hit "MAMA.CITA (hasta la vista)", com Manoel ex-participante da "Casa de Vidro" do "Big Brother Brasil 23", da Globo.

A cantora ficou tão animada com a performance ao lado do ruivo, que postou o vídeo com ele em suas redes. "Expectativa/realidade? Temos muito", brincou a cantora na legenda do vídeo.Mais cedo, Sonza entregou um showzão no Rio. Claro que não faltaram sucesso. Por lá, a cantora cantou canções como "Mulher do Ano", "Café da Manhã", "Toma", "SentaDONA (remix)" e muito mais. Além da cantora pop, ainda passam por lá nomes como Os Paralamas do Sucesso, Thiaguinho, Zé Neto e Cristiano, Papatinho e mais.



Nos próximos dias do Universo Spanta, ainda se apresentam Pabllo Vittar, Belo, Gloria Groove, Paulinho da Viola, Ludmila, Nando Reis, Xande de Pilares e muito mais. No ano passado, Luísa Sonza teve o álbum "DOCE 22" indicado ao Grammy Latino E se tronou a artista pop brasileira mais ouvida no Spotify.

Agora, olhando para o futuro, a ideia é se debruçar com mais "profundidade" para a produção de seu novo disco, assim como revelou em recente coletiva de imprensa. "No ano que vem, que é ano de álbum, eu estou muito mais preocupada com a grandiosidade e a profundidade que o álbum vai trazer do que com os singles momentâneos. Não vou deixar de fazer pop, só vou mudar a forma de fazer as coisas, porque mudei a forma de me expressar. A gente não precisa de voz e violão pra ser intimista. Você pode estar fazendo uma grande fritação e ainda assim ser intimista", disse.