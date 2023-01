Simone Mendes - Reprodução de video

Simone MendesReprodução de video

Publicado 15/01/2023 20:52 | Atualizado 15/01/2023 21:02

Simone Mendes está à todo vapor em sua carreira solo, após terminar a parceria com Simaria, com quem construiu uma das maiores duplas femininas do país. Neste domingo (15), a cantora se apresentou pela primeira vez em carreira solo na televisão no palco do "Domingão com Huck", da Globo. Por lá, ela cantou o material do projeto "Cintilante", que gravou em São Paulo, e falou sobre o fim dos trabalhos com a irmã.

fotogaleria

"Muito feliz de estar aqui estreando com o pé direito", agradeceu, explicando porque a dupla acabou. "A vida é feita de ciclos. Ela não queria mais continuar cantando e está muito feliz com os filhos dela, era uma coisa que ela queria muito, e eu queria continuar fazendo o que eu faço, que é continuar cantando", argumentou. O fim da dupla foi anunciada em agosto, quando Simone passou a cumprir a agenda de shows das duas.



"Eu entendi que a música me move, é o meu combustível de alegria. Eu amo estar no palco, não poderia viver sem", acrescentou a cantora. Durante a conversa com o apresentador Luciano Huck, Simone disse que não guarda mágoa pela decisão da irmã de abandonar a carreira ao seu lado, após 20 anos de parceria.



"Vou deixar bem claro em rede nacional: ela é a razão da minha vida, ela é o amor da minha vida, eu devo à ela muito do que sou hoje. Se ela estiver triste comigo por algum motivo, me perdoe. Mas a minha porta, o meu celular e o meu amor para você sempre vão estar de pé, você é uma das coisas mais importantes da minha vida. No palco, Simone cantou sucessos da dupla com Simaria emostrou canções de seu álbum solo.