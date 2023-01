Anitta - Reprodução do Instagram

Publicado 15/01/2023 17:06

Ela, definitivamente, não para! Anitta segue a todo vapor com os ensaios de seu bloco de Carnaval, e, neste domingo (15), a Poderosa desembarcou em São Paulo, para a quarta apresentação da turnê. Neste ano, o "Ensaios da Anitta" segue homenageando mulheres icônicas e, hoje, a cantora surge com um figurino inspirado em Anita Garibalde, revolucionária brasileira conhecida por participar da Revolução Farroupilha.

Com um figurino poderoso, Anitta a "Girl From Rio" optou por um lookinho típico de época, todo trabalhado em tons de rosa e vermelho. Claro que tudo adaptado para ela arrasar no palco. Com bota cano alto e um lenço no cabelo, a estrela, que está indicada ao Grammy Awards 2023, surgiu belíssima e cheia de estilo."Ela é Anita Garibaldi e vai balançar São Paulo no 'Ensaios da Anitta'", escreveu ela na legenda. Depois de colecionar tantas vitórias, a estrela é simples ao comentar seus planos para o novo ano, apesar de revelar que estará envolvida em novos projetos como atriz.