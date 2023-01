Fabiula Nascimento e Emilio Dantas com os gêmeos. - Reprodução do Instagram

Publicado 15/01/2023 16:19 | Atualizado 15/01/2023 16:24

Fofura em ritmo de festa! Fabiula Nascimento e Emilio Dantas celebraram o primeiro aniversário dos filhos gêmeos, Roque e Raul, neste fim de semana. No Instagram, a atriz compartilhou cliques do evento que contou com tema inspirado no filme "O Mágico de Oz". Para compor os lookinhos, os meninos entraram se caracterizaram como personagens do longa: um deles estava de leãozinho e outro de espantalho.

Os papais, claro, não ficaram de fora. Nas imagens, Fabiula aparece fantasiada de Dorothy, protagonista do clássico, de 1939, ao lado do marido, Emilio Dantas, que apostou num figurino que remetia ao Homem de Lata, personagem icônico do filme. "Festa festa festa! Estávamos sedentos por uma. E rolou", escreveu a artista na legenda das fotos. Animada com o comemoração do aniversário de 1 anos dos filhos, ela disse:



"Rolou da melhor maneira possível. Começamos o ano comemorando a vida, os encontros e os amores, que são muitos! Dia mágico pra ficar pra sempre registrado nas nossas mentes e corações! Obrigada a todos que estiveram conosco, brindando a vida dos nossos pedaços: Raul e Roque. Filhos, vocês são muito amados! Que emoção!", acrescentou a estrela. Nas imagens é possível ver Roque e Raul sorridentes na festinha.