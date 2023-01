Angélica - Reprodução do Instagram

AngélicaReprodução do Instagram

Publicado 15/01/2023 22:31 | Atualizado 15/01/2023 22:32

Sempre entregando muita elegância e beleza, a apresentadora Angélica deixou os seguidores do Instagram babado ao compartilhar, neste domingo (15), registros de suas férias. Curtindo viagem com a família no Omã, país da Península Arábica, a loira surgiu impecável a bordo de um biquíni com estampa animal print.

Ela ainda dividiu alguns cliques ao lado do marido, o apresentador Luciano Huck, além de mostrar imagens com paisagens paradisíacas da localidade. "Me surpreendendo a cada dia que passa! Como é maravilhoso vivenciar todas essas experiências incríveis", legendou a estrela, atualmente com 49 anos. O casal está no país junto aos filhos, Joaquim, de 17 anos, Benício, de 14, e Eva, de 9.



Anteriormente, Angélica também dividiu com seguidores alguns clique romântico com o marido. Abraçados, o casal encantou os Internautas. Na ocasião, a artista estava sem nenhuma maquiagem e com o cabelo natural, esbanjando beleza. Enquanto o apresentador do "Domingão" comentou. "Eu e ela. Ela e eu. Recarregando. Férias”, escreveu ele na legenda da publicação.