Roberto Carlos e Dody Sirena rompem parceria profissionalJoão Miguel Júnior / TV Globo

Publicado 18/01/2023 10:49

Rio - O cantor Roberto Carlos, de 81 anos, anunciou nesta terça-feira o fim de sua parceria com o empresário Dody Sirena, que foi o gestor de sua carreira por mais de 30 anos. De acordo com comunicado divulgado no perfil oficial de Roberto no Instagram, o rompimento foi amigável.

"O artista Roberto Carlos e o empresário Dody Sirena, bem como suas respectivas empresas, comunicam a finalização de suas relações profissionais e empresariais. Optaram amigavelmente pela transição do gerenciamento da carreira de Roberto Carlos para o Grupo RC, que a partir daqui fará a gestão de todos os negócios", diz a nota.

"As partes seguem suas atividades profissionais de forma independente, com elegância e o máximo respeito que sempre pontuou a parceria. Os compromissos e shows já firmados serão realizados normalmente e a transição para este novo formato acontecerá até outubro de 2023. Os futuros negócios entre as partes serão considerados caso a caso", finaliza o documento.

A parceria entre Roberto Carlos e Dody Sirena começou em 1992, quando o cantor contratou o empresário por conta de uma turnê pelo Sul do país, segundo a "Isto É". O contrato se estendeu e os dois começaram a longa parceria, que se estendeu até pelo exterior. Durante os 30 anos em que estiveram juntos, Roberto fez shows em Jerusalém, Las Vegas, criou o próprio cruzeiro e se apresentou ao lado de nomes como Luciano Pavarotti e Jennifer Lopez.