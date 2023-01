Frejat, Rafael e Maurício Almeida sobem ao palco do Qualistage nesta quinta-feira - Leo Aversa / Divulgação

Frejat, Rafael e Maurício Almeida sobem ao palco do Qualistage nesta quinta-feiraLeo Aversa / Divulgação

Publicado 19/01/2023 05:00

Rio - Com quatro décadas de carreira, Roberto Frejat sobe ao palco com o filho, Rafael, e o guitarrista Maurício Almeida na turnê "Frejat Trio". Em um show mais intimista, eles prometem animar o público do Qualistage, na Zona Oeste do Rio, nesta quinta-feira. Em entrevista ao Dia, o cantor fala sobre a emoção de se apresentar ao lado do herdeiro e admite que se pega admirando ele, mesmo sem querer.

fotogaleria

"Não tenha dúvida, e as pessoas vão perceber isso. Porque pra mim é um orgulho enorme vê-lo tocando, ainda mais sabendo da sua importância junto com o Maurício Almeida na direção musical este show", destaca Frejat, que também adianta o que as pessoas podem esperar do espetáculo. "Um repertório recheado de sucessos, com um outro tratamento nos arranjos e algumas surpresas, músicas que toquei raramente ao vivo", avisa.

Diferente do que pensam, o cantor revela que não teve dificuldades de escolher o repertório desta turnê. "Essa foi a parte mais fácil. Diferentemente do show anterior de Voz e Violão, que estava fazendo antes da pandemia, esse está cheio de sucessos. O anterior era um complemento de músicas autorais ao meu show com banda que tinha os sucessos e um lado de intérprete bem forte também".

Um dos maiores sucessos de Frejat é "Amor pra Recomeçar". Apesar de já ter 20 anos, a canção não pode faltar em seus shows, pois é uma das queridinhas do público. O músico conta que não se importa de cantar o mesmo hit por anos, no entanto, faz uma ressalva: "Eu não tenho problema nenhum em cantar os meus sucessos, sempre descubro algo novo neles. O chato é o público não querer ouvir as músicas novas por preguiça, isso à vezes dá um certo bode. Música não é só entretenimento".

'Tenho alma de músico estradeiro'

Veterano da música, Roberto Frejat não pretende se aposentar tão cedo. "Não, não vejo isso por perto ainda, imagino que em algum momento as viagens podem vir a ser para lugares mais próximos, porque, desde o retorno ao trabalho depois da pandemia, a malha aérea está muito precária e para uma pessoa com mais de 70 a estrada pode ser bastante ingrata, mas me sinto muito bem fisicamente hoje. A pandemia me fez ter certeza de como o palco é importante para a minha cabeça. Eu adoro o estúdio, adoro compor, mas o elo final da corrente é o cara a cara com a plateia e eu realmente curto essa onda, com todos os imprevistos que acontecem na estrada. Eu tenho alma de músico estradeiro. Como dizia Gonzagão: 'Minha vida é andar por esse país'", comenta o artista, ao citar o trecho de "A Vida de Viajante".

O cantor ainda faz um balanço de sua trajetória profissional. "Eu tenho muito orgulho da minha carreira, acho que sempre procurei fazer as coisas com capricho e qualidade. Além disso me sinto um privilegiado por conseguir viver da minha música, serei sempre agradecido por isso", frisa.

Serviço:

Frejat Trio

Quinta-feira, às 21h

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 120