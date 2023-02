Feira 'O Mercado' volta a Botafogo neste final de semana - Reprodução

Feira 'O Mercado' volta a Botafogo neste final de semanaReprodução

Publicado 01/02/2023 10:22

Rio - A feira "O Mercado" volta a Botafogo, na Zona Sul do Rio, no próximo final de semana. O evento acontecerá no Solar Palmeiras, nos dias 4 e 5 de fevereiro. O espaço, espaço que conta com árvores centenárias, pátio, jardins e salão climatizado, será tomado por criadores, estilistas, designers e aderecistas além de uma área gastronômica.

As primeiras pessoas fantasiadas que chegarem à feira ganharão brindes como vale chopp, bolinha de sabão para as crianças, calendário, entre outros. No cardápio há opções para comer na hora e também para levar para casa. Hambúrgueres, sanduíches feitos com pão de queijo, doces, pães, geleias, antepastos, biscoitos, chás, vinhos, drinks e muito chopp gelado.



SERVIÇO O MERCADO



Dias: 04 e 05/02



Horário: 11h às 19h



Local: Solar das Palmeiras (Rua das Palmeiras, 35 - Botafogo)



Entrada gratuita