Publicado 05/02/2023 05:00

Rio - Após duvidar de sua força e até mesmo talento, Simone Mendes tem se redescoberto em sua fase solo. Dona de uma voz potente, a cantora de 38 anos confiou no seu amor pela música, pelos fãs e em Deus, para dar os primeiros passos sozinha em sua carreira após três décadas. O resultado é o EP "Cintilante", gravado no interior de São Paulo, que imprime toda a sua personalidade. "Esse é o trabalho que tem a minha cara. É simples, bonito, alegre e que vai mexer com o coração do povo", resume.



O novo trabalho tem quatro canções inéditas, "Erro Gostoso", "Dois Fugitivos", "Arruma a Mala" e "Amnésia do Beijo". "O repertório está todo voltado para o sertanejo, mas eu fiz questão de colocar duas músicas que trazem um pouco da realidade que vivemos hoje, mais dançante, porque temos que acompanhar o que o mercado está pedindo", explica Simone, que adianta uma curiosidade deste projeto. "Eu sempre cantei muito alto, o tom lá em cima, era uma Pavarotti do sertanejo. Aí o Eduardo (Pepato, produtor musical) baixou o tom de todas as minhas músicas, estou cantando em outra região. Mas, claro, (uma região) que eu me sinta confortável e que minha voz continue brilhando".

Após o fim da dupla com Simaria, anunciado em agosto do ano passado, a cantora relembra todas as vezes que subiu ao palco sozinha para cumprir a agenda de shows da antiga dupla devido ao problema de saúde da irmã e comenta que essas experiências serviram de aprendizado.

"Tem coisas que acontecem na vida da gente, que a gente entende que tem que passar e tem que acontecer. Mas, hoje, eu enxergo que o período que aconteceu de estar várias vezes sozinha no palco enquanto dupla foi um preparo para que hoje eu pudesse enfrentar tudo sozinha. Porque, por muitas vezes, cobri muitas agendas da dupla sozinha no palco. Teve um período que fiquei quase um ano fazendo sozinha, quando a minha irmã adoeceu. E entendi que tinha que viver aquilo por conta do processo, mas eu sofri muito. Foi uma escola para que hoje eu enfrentasse a multidão sozinha", reflete.

Apesar de ser experiente na música, a coleguinha assume que sentiu medo e insegurança neste desafio profissional. "Houve uma insegurança, fiquei com medo: ‘Vou ou não vou?’. Só que o amor pela música faz você enfrentar qualquer barreira. Eu amo tanto o que eu faço que é um trabalho que não me pesa. É muito massa subir no palco e ouvir a multidão cantar a sua música, sentir o carinho do público, ver que aquilo que você fez com tanta dedicação e com tanto carinho chegou ao coração do povo. Então o medo aconteceu, sim, mas já saiu da frente".

Mais segura, a cantora vislumbra o sucesso e revela seu sonho atual. "Se for da vontade de Deus, que ele me faça ser uma das artistas número um desse país. Estou pronta, preparada e querendo", admite.

Sem participações especiais



Em seu primeiro trabalho solo, a sertaneja decidiu não ter a participação especial de nenhum outro cantor e explica o motivo: "Como é um momento de me redescobrir, de viver tudo o que eu precisava neste projeto, nesta nova fase, de me testar, de medir o carinho do público comigo, eu acredito que eu precisava estar só nesse momento. Para mostrar minha força e minha paixão pela música". Ela, no entanto, não descarta dividir os vocais com outros artistas futuramente. "Nos próximos trabalhos vamos ter, sim, participações de artistas maravilhosos. Já tenho uma lista de desejos com vários artistas com quem nunca gravei".

Mesma equipe

Simone revela que está com a mesma equipe de quando formava dupla com Simaria e também com alguns funcionários que trabalhavam para Marília Mendonça, que morreu em um acidente aéreo em novembro de 2021. "Mantive todo mundo! Como que vou desempregar o povo? É sobre uma parceria de uma vida inteira, todo mundo permaneceu, o empresário é o mesmo, a minha equipe é a mesma, assessoria de imprensa é a mesma, contratei só dois backing vocals e uma parte da equipe da Marília Mendonça para o digital e o Eduardo Pepato que também era dela".

Novo visual

A nova fase de Simone também é marcada por sua mudança de visual. Ela adotou fios mais iluminados e contratou um stylist para cuidar de seu figurino. "Eu precisava vir com uma nova imagem para o meu público, mas sem mexer demais para não assustar. Porque os fãs já estão acostumados com aquela Simone engraçada, simples, que é do povo. Então mexi no cabelo, mas só um pouquinho na cor, não foi nada radical. Contratamos um stylist para me vestir, por isso que está tudo organizado. Tem um maquiador que deixa tudo mais bonito, não sai um fio do lugar de tanto laquê que tem aqui (risos). Foi feito para que eu viesse com uma nova imagem, mas sem chocar as pessoas. De falarem: 'Nossa, como ela está bonita', era o que eu queria. Essa essência Simone de ser. E tem um elemento country, mas mais moderno, sem franja, sem fivelão no cinto".



Carreira e vida pessoal

Casada com o empresário Kaká Diniz e mamãe de Henry, de 8 anos, e Zaya, de 1 ano, Simone diz que tem recebido o carinho da família em seu novo momento profissional. "Eu tenho recebido muito apoio por todos os lados por onde eu passo. Minha família, amigos, fãs… me sinto extremamente abraçada", destaca. Ela ainda revela como consegue conciliar a vida pessoal com a carreira. "Organizei com meu empresário minha agenda de shows. De segunda a quinta estarei em casa, cuidando da minha família e filhos, aos finais de semana, estrada. Aos pouquinhos tudo vai se encaixando".