Cristian no 'BBB23' - Reprodução do Instagram

Publicado 05/02/2023 16:45 | Atualizado 05/02/2023 17:28

Muitas emoções! Cristian não segurou as lágrimas ao ganhar um vídeo com mensagens de incentivo de seus familiares, durante o Almoço do Anjo, que rolou nesse domingo (5), no "Big Brother Brasil 23", da Globo. Na gravação, tia, pai, mãe e avô deram um recado ao empresário, que chorou com a homenagem.



"Filho, eu tenho muito orgulho de você. Espero que tu tenhas bem a cabeça no lugar e lembre de tudo que a mãe te ensinou, ser humilde, ser respeitador. Te amo, meu filho", disse a mãe do confinado na gravação. No momento especial, o loiro estava ao lado de Marvvila, Cezar e Sarah Aline.

Depois de Gustavo se tornar Líder, numa prova que exigiu agilidade dos confinados, chegou a vez do público conhecer o Anjo da semana. É que, neste sábado (4), aconteceu mais uma prova e Cristian foi o vencedor da dinâmica. Ele poderá imunizar alguém que estará livre do Paredão que será formado no domingo (5).

Após uma festa com direito a shows do grupo Menos É Mais, Simone Mendes e Felipe Araújo, os brothers acordaram de ressaca e sem muita disposição, mas não teve jeito: aconteceu mais uma prova no reality show. Primeiramente, houve um sorteio para definir quem participaria do game. Larissa, Guimê, Fred, Fred Nicácio, Cristian e Bruna foram os sortudos e se enfrentaram. Cara de Sapato, Bruno, Amanda, Paula, Ricardo, Key, Tina, Cezar, Gabriel Santana, Aline, Sarah e Marvvila ficaram de fora.

A dinâmica exigiu bastante atenção e agilidade, já que era preciso que os jogadores encontrassem seis itens escondidos em um labirinto. Posteriormente, para encerrar a prova, foi necessária uma montagem de uma espécie de quebra cabeça. Cristian concluiu todas as etapas da tarefa mais rapidamente e se tornou o Anjo.

Depois da vitória do Gustavo na terceira Prova do Líder do "BBB23", os brothers já começaram a se organizar para o terceiro Paredão da temporada. Por isso, há a dúvida de qual brother será indicado pelo Líder da semana. Ontem (4), os brothers ainda foram surpreendidos com uma ligação do Big Fone, em que Tina atendeu e indicou Domitila e Gabriel Santana ao Paredão. Contudo, deles pode se salvar da berlinda.