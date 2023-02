Anitta - Reprodução do Instagram

05/02/2023

Anitta está pronta para fazer história mais uma vez. É que a cantora elegeu um look deslumbrante para sua passagem pelo red carpet do O Grammy Awards 2023, maior premiação da indústria da música, que rola na Crypto.com Arena de Los Angeles, nos Estados Unidos, na noite deste domingo (05).

Diversas celebridades já passaram por lá, que contará com shows de Harry Styles, Lizzo, Bad Bunny e muito mais. No entanto, a nossa artista brasileira, que concorre na categoria Artista Revelação, roubou a cena com um vestido preto nada básico assinado pela Versace. O figurino longo sem alças tem uma enorme cauda e um apelo sustentável. "A peça é única como eu", brincou a cantora em entrevista ao canal "E!".

No Insgragram, Anitta celebrou este grande marco em sua carreira, além de mostrar detalhes do vestido. "Após 50 anos, o Brasil está no Grammy", destacou ela no Twitter. No microblog, diversos fãs e amigos famosos da carioca enviaram mensagens de carinho. Dani Calabresa, Lexa, Paulo Vieira, Sabrina Sato, Duda Beat e Juliana Paes foram algumas das pessoas que celebraram este momento especial da trajetória dela.