Key Alves e Gustavo - Reprodução de vídeo

Key Alves e GustavoReprodução de vídeo

Publicado 05/02/2023 19:44

Com uma semana cheia de surpresas no "Big Brother Brasil 23", da Globo, os confinados começam a traçar novas estratégias para se protegerem do Paredão. Entre eles, está Key Alves. É que, neste domingo (5), a atleta desabafou com Gustavo e Cristian sobre seus possíveis alvos caso se trone Líder no reality show.

Tudo começou quando Cristian contou para Key e Gustavo que o pessoal do Quarto Deserto acredita que a atleta possa influenciar o cowboy a indicar Larissa ao Paredão. Irritada, Key afirmou que, caso ganhe uma liderança, ela mesma vai colocar Larissa na berlinda. "Sou influenciadora lá fora, aqui dentro não", declarou.

Depois de muito confabularem, os três começaram a analisar as movimentações do grupo "rival", quando ela revelou sua indicação. Key e Larissa tem histórico de tretas e intrigas. Quando assumiu a primeira liderança da edição, ao lado de Bruna Griphao, a professora de educação física e a atriz indicaram o casal logo na primeira votação.



Depois da vitória do Gustavo na terceira Prova do Líder do "BBB23", os brothers já começaram a se organizar para o terceiro Paredão da temporada. Por isso, há a dúvida de qual brother será indicado pelo líder da semana. Nesta semana, os brothers ainda foram surpreendidos com uma ligação do Big Fone.