Marcelo Serrado - Reprodução de vídeo

Publicado 05/02/2023 17:48 | Atualizado 05/02/2023 18:07

Mais um personagem teve sua identidade revelada no "The Masked Singer Brasil", da Globo. Neste domingo (5), foi a vez do Milho de Milhões ter sua identidade revelada no programa. Po rtraz da fantasia, ninguém menos que o ator Marcelo Serrado! É isso mesmo! Conhecido por acumular talentos na música e na atuação, o artista, de 55 anos, entregou uma versão cheia de suingue de "For Once In My Life", de Stevie Wonder.



Na rodada final, o Milho de Milhões, que perdeu a batalha para Capivara, foi desmascarado após os jurados salvarem Os Suculentos e o Dinossauro, que também perderam suas batalhas. Apesar da surpresa, não é novidade que Marcelo Serrado tem uma grande afinidade com a música. Inclusive, ele já cantou e dublou em vários programas da Globo, e, desta vez, não foi diferente ao mostrar seu talento no reality.



Vale destacar que o mais recente trabalho de Marcelo Serrado na TV acabou de ir ao ar, onde interpretou o dublê Moa na novela "Cara e Coragem". O programa ainda contou com a participação do ator David Junior, campeão da segunda temporada do reality como o Dragão. Ele abriu o programa ao lado da apresentadora Ivete Sangalo com a música "Sinais de Fogo", de Preta Gil.

A terceira temporada conta com Taís Araújo, Edu Sterblitch, Sabrina Sato e Mateus Solano como jurados. Tatá Werneck e Rodrigo Lombardi deixaram a atração. Confira o momento da revelação: