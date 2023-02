Gustavo, BBB23 - Reprodução de vídeo

Publicado 05/02/2023 22:39

Falta muito pouco para a terceira formação de Paredão do "Big Brother Brasil 23", da Globo, que acontece na noite deste domingo (5). No entanto, o Líder Gustavo acredita que irá surpreender os confinados com sua indicação. Em conversa com Key Alves, o fazendeiro mudou de voto e definiu sou novo alvo na berlinda.

"A galera não faz noção de quem eu vou botar no Paredão", disse. Ele conta que deu uma tranquilizada em MC Guimê ontem, mas Key comenta: "Às vezes nem se toca, vai continuar achando que é ele". Ao observar a movimentação do Quarto Deserto, o cowboy afirma que Paulo precisa ir ao Paredão. Será ela sua escolha?



"A Paula tem que ir pro Paredão pra baixar o bolinha dele. Ela tá se achando", disparou Gustavo. Key e Fred Nicácio, que estava, conversando com ele no Quarto do Líder concordaram com a observação. "Eu acho que ela tá atacando pra ver se eu vou rebater grossa, se vou bater de frente com ela", disse a atleta.

Vale lembrar que, na noite deste sábado, o Big Fone tocou pela primeira vez para abalar as estruturas da casa mais vigiada do país. Tina foi ágil e conseguiu atender a ligação. Com isso, ela teve que indicar duas pessoas no Paredão. A modelo escolheu Domitila e Gabriel Santana. Entretanto, um dos dois ainda pode deixar a berlinda com o Poder Curinga, adquirido por Paula nos últimos dias.