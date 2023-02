Sala do cinema Cinemark, localizado em Botafogo, Zona Sul do Rio - Divulgação

Sala do cinema Cinemark, localizado em Botafogo, Zona Sul do RioDivulgação

Publicado 07/02/2023 15:51 | Atualizado 07/02/2023 16:02

Rio - A Semana do Cinema abre na próxima quinta-feira (9), e dura até o dia 14 de fevereiro. Durante esse período os ingressos serão vendidos a dez reais para todas as sessões nas salas tradicionais 2D em todo o Brasil, e os combos com pipoca e refrigerante também terão valores especiais. A Globo Filmes preparou duas coproduções para estrear no período: a animação "Perlimps", de Alê Abreu, e o documentário "Sinfonia de Um Homem Comum", de José Joffily. Além disso, o documentário "Andança – Os Encontros e as Memórias de Beth Carvalho", de Pedro Bronz, também vai estar em cartaz durante a semana.

fotogaleria

Dirigido por Alê Abreu, “Perlimps” mostra a jornada de Cláe e Bruô, agentes secretos de reinos rivais que precisam se unir contra os Perlimps, criaturas misteriosas capazes de acabar com os tempos de guerra. Já “Sinfonia de um Homem Comum”, de José Joffily, conta a história do diplomata José Mauricio Bustani, primeiro diretor-geral da Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ), entre 1997 e 2002. Em "Andança – Os Encontros e as Memórias de Beth Carvalho", de Pedro Bronz, o diretor traz registros inéditos da madrinha do samba e de grandes sambistas que passaram por seu caminho e marcaram gerações.



A Semana do Cinema foi idealizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC) e contou com o apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (ABRAPLEX), e busca democratizar ainda mais o acesso às telonas. A proposta é de que a campanha passe a integrar a programação das exibidoras brasileiras em dois períodos do ano.