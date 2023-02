'Velozes e Furiosos 10' ganha trailer - Reprodução Internet

'Velozes e Furiosos 10' ganha trailerReprodução Internet

Publicado 10/02/2023 17:41

O trailer do décimo filme da sequência 'Velozes e Furiosos' já está entre nós! A Universal Pictures liberou, nesta sexta-feira (10), a prévia que revela detalhes do novo vilão, vivido por Jason Momoa, e conta com aparições de Paul Walker, falecido em 2013.

fotogaleria

Neste novo filme, acontecimentos passados são revividos, como o roubo de 'Velozes e Furiosos 5', gravado no Rio de Janeiro. O personagem vivido por Jason Momoa é, na realidade, o filho do bandido brasileiro.

'Velozes e Furiosos 10' conta, ainda, com nomes como Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Sung Kang, Tyrese Gibson, Jason Statham, Brie Larson, John Cena, Rita Moreno e Daniela Melchior no elenco.

O décimo filme da franquia tem data de estreia prevista para o dia 18 de maio nos cinemas brasileiros.

Confira o trailer: