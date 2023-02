Juliette e Mariana Aydar - Reprodução do Instagram

Publicado 20/02/2023 22:15

Ela é o momento! Juliette segue sua maratona de Carnaval, cantando em diversos trios e eventos que estão rolando pelo país. E, nesta segunda-feira (20), a cantora agitou uma grande multidão ao participar do Bloco Forrozin, comandado por Mariana Aydar. O desfile aconteceu cruzamento entre Avenida Ipiranga e a Avenida São João, região Central de São Paulo. Simpática, a ex-BBB cumprimentou o público presente. Um sucesso!

Para a ocasião, Juliette apostou em um vestido todo brilhante e colorido, com um detalhe de plumas na barra, feito pela estilista Mayara Bozzato. E a folia não para. No sábado (18), a artista esteve no tradicional Galo da Madrugada, em Recife, para curtir a icônico espetáculo.



Nas redes sociais, Juliette compartilhou um vídeo em que os foliões aparecem curtindo e cantando a musica "Frevo Mulher", de Zé Ramalho. "Que diaaaa foi esse?! Teve @blocoforrozin em São Paulo, simmm!! Muito obrigadaaaa, @marianaaydar. Foi lindo", escreveu o estrela na legenda da publicação. Confira: