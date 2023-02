Bloco do Pedro Sampaio acontece nesta sexta-feira no Centro do Rio - Ag. News

Publicado 23/02/2023 15:34 | Atualizado 23/02/2023 15:45

Rio - Os foliões que estiverem no Bloco do Pedro Sampaio, no Centro do Rio, nesta sexta-feira (24), vão ganhar um reforço da Beats para recuperar as energias. A marca de bebidas convida o público a parar por alguns momentos e abrir espaço para a alimentação e o consumo de água. Para isso, serão distribuídas barrinhas nutritivas durante o evento.

A "On By Beats" é uma barrinha que contém carboidratos, proteínas e fibras. Resultado do trabalho do Smart Drink LAB, a barrinha foi testada clinicamente no Canadá e na Universidade de Passo Fundo (RS) e demonstrou ser eficiente especialmente quando há o consumo de álcool.

“Queremos criar momentos únicos e inesquecíveis, mas para isso é importante lembrar de sempre fazer aquela parada para tomar água e se alimentar. Afinal de contas, a festa nunca é completa se você precisa sair antes, porque exagerou no consumo de álcool, não é mesmo?”, afirma Thais Soares, diretora de marketing de Beats.



SERVIÇO:



Bloco do Pedro Sampaio na Fundição Progresso - dia 24/02 (R. dos Arcos, 24 - a 50 - Centro- Rio de Janeiro)



Bloco do Pedro Sampaio no Ibirapuera - dia 26/02 (Parque do Ibirapuera)