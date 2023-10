’Vibra Open Air’ terá programação especial para o Dia das Crianças e a sexta-feira 13 - Divulgação

Publicado 10/10/2023 14:32

Rio - A maior tela de cinema ao ar livre do mundo está de volta ao Rio de Janeiro com uma programação especial de 21 anos do projeto Open Air. O evento fica em cartaz até o dia 22 de outubro, de quarta a domingo, no Jockey Club Brasileiro, na Gávea, Zona Sul do Rio, local onde o evento foi realizado pela primeira vez, no início dos anos 2000.

"Estamos muito felizes por investir e viabilizar o retorno do Vibra Open Air para casa, a nossa casa. O Vibra Open Air vai transformar a cidade, criando conexões e novas emoções por meio da música, do cinema e da vibração do público. Quem for vai sentir essa energia muito além da tela”, afirma Vanessa Gordilho, vice-presidente de negócios e marketing da Vibra.



Com medidas de comprimento semelhantes à largura do Titanic e altura proporcional a um prédio de quatro andares, a Super Tela é a principal protagonista do “Vibra Open Air”. Neste feriado de Nossa Senhora Aparecida, dia 12, o espaço abre às 16h com recreação infantil, brinquedos e profissionais divertindo a criançada, além da exibição de dois filmes para a família: “Elementos", às 18h15, e às 2h:45h, "Indiana Jones e a Relíquia do Destino".



A sexta-feira 13 também contará com duas sessões para quem curte o gênero suspense e terror. Às 18h15h, o clássico "O Exorcista", de 1973, e às 20h40h, "O Exorcista: O Devoto", recente produção, que apresenta uma continuação direta do clássico de 1973, ambas da Warner, fazem uma prévia do Halloween, no Jockey.

Confira a programação completa

Quarta- Feira (11/10)- Véspera de Feriado

18:00- Abertura

20:15- 22:15- Filme: O Fabuloso Destino de Amélie Poulain

22:30- 23:00 - Show: Julia Mestre canta Rita Lee

23:30- 04:00- Festa: Matinê do Quartinho

04:00- Encerramento



Quinta-Feira (12/10) Feriado/Dia das Crianças

16:00- Abertura

16:00-18:00- Recreação Infantil

18:15- 20:00- Elements

20:00-21:00- Troca de Público

21:00- Abertura Sessão 2

21:45- Filme: Indiana Jones e a Relíquia do Destino Disney

01:00- Encerramento



Sexta- Feira (13/10) Sexta-Feira 13

17:00 Abertura

18:15- 20:30- Filme: O Exorcista 1973- Warner 100 anos

20:30- 20:45- Intervalo de 15 minutos

20:40-23:10- O Exorcista: O devoto- Warner 100 anos

00:30- Encerramento





Sábado (14/10)

14:00- Abertura

14:00- 17:50- Sankofa =Quilombinho Sessão 1/ Feira+ Penteado+ Livraria+ Acarajé+ Tattoo (nas 2 sessões)

18:15-20:30- Filme: A Pequena Sereia

20:30-21:30- Troca de Público

21:30- Abertura Sessão 2

22:15-23:50- Filme: Medida Provisória

00:00-04:00- Show Awurê com Participação Especial

04:00- Encerramento



Domingo (15/10)

16:00- Abertura

16:00-18:50- Recreação Infantil

19:15- 20:50- Filme: Super Mario Bros

20:50-22:00- Ativação Game na Super Tela

23:00- Encerramento



Semana 3



Quarta- Feira (18/10) Sessão Dupla (Christopher Nolan)

17:00- Abertura

18:15- 20:45- Filme: Batman- O Cavaleiro das Trevas

20:45- 21:00- Intervalo de 15 Minutos

21:00- 00:00- Filme: Oppenheimer

01:00- Encerramento



Quinta- Feira (19/10) Sessão Dupla (Martin Scorsese)

17:00 Abertura

18:15-20:45- Filme: Os Bons Companheiros

20:45-21:00- Intervalo de 15 minutos

21:00-00:15- Estreia: Assassino da Lua das Flores

01:00- Encerramento



Sexta- Feira (20/10)

18:00- Filme: Nosso Sonho

22:15- 00:00: Show do Buchecha

00:00- 04:00- Festa: Heavy Baile

04:00- Encerramento



Sábado (21/10)

16:00- Abertura

16:00- 17:50- Recreação Infantil

18:15-20:10- Filme: Os Goonies/ Warner 100 anos

20:10- 21:00 Troca de Público

21:00- Abertura Sessão 2

22:15-00:15 - Filme: Meu Nome é Gal

00:15-02:15- Dj SET Paulo Sattamni

03:00- Encerramento



Domingo (22/10) Homenagem Guel Arraes

16:00- Abertura

16:30- 18:30- Show: Pedro Miranda e Forró da Gávea + Part. Especial

19:15- 21:00-Filme: Auto da Compadecida

21:00- 22:00- Show Pedro Miranda e Forró da Gávea Part Especial

23:00- Encerramento