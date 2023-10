Caio Blat e Luisa Arraes protagonizam 'Grande Sertão', releitura da obra de Guimarães Rosa - Divulgação/Gustavo Hadba

Publicado 27/10/2023 13:05

Rio - Obra clássica de Guimarães Rosa, "Grande Sertão: Veredas" ganha uma nova adaptação para os cinemas, estrelada por Caio Blat e Luisa Arraes, com direção de Guel Arraes. Nesta sexta-feira (27), foi divulgado o primeiro trailer do filme, previsto para chegar as telonas em maio de 2024. Antes disso, o longa será exibido pela primeira vez na 27ª edição do festival de cinema Tallinn Black Nights (PÖFF), na Estônia, no próximo dia 10 de novembro.

"Grande Sertão" se passa em uma comunidade da periferia brasileira que leva o mesmo nome do filme, onde a luta entre policiais e bandidos assume ares de guerra e traz à tona questões como lealdade, vida e morte, amor e coragem, Deus e o diabo.

Na trama épica, Riobaldo (Blat) entra para o crime por amor a Diadorim (Arraes), mas nunca tem a coragem de revelar sua paixão. A história, narrada por Riobaldo, é marcada pela presença de um personagem enigmático, Diadorim, que se torna um grande amigo dele e desperta sentimentos complexos. A identidade de Diadorim é um mistério constante para Riobaldo, que lida com escolhas morais e dilemas éticos, enquanto busca entender seu lugar no mundo e sua própria natureza.

A produção ainda traz no elenco nomes como Rodrigo Lombardi, Eduardo Sterblitch, Luis Miranda, Mariana Nunes e Luellem de Castro. O filme se apresenta como uma releitura do texto de Guimarães Rosa, publicado em 1956, ao transpor o universo da violência dos jagunços do sertão para o território dos bandidos da periferia urbana, em um tempo indeterminado.

Esta não é a primeira vez que a história de Riobaldo e Diadorim ganha vida além das páginas do livro. Em 1965, Geraldo e Renato Santos Pereira dirigiram uma adaptação em longa-metragem com Maurício do Valle, Sônia Clara e Milton Gonçalves. 20 anos depois, veio a minissérie da TV Globo estrelada por Tony Ramos e Bruna Lombardi.

Além disso, "Grande Sertão" também já se transformou em peças teatrais, incluindo a montagem de Bia Lessa, em 2018, com Caio Blat no papel principal, o mesmo que interpreta na versão cinematográfica.

