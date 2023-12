Lara celebra estreia como cantora - Gleeson Paulino / Divulgação

Publicado 09/12/2023 06:00

Rio - Filha de peixe, peixinha é! Herdeira de Fausto Silva, Lara também tem veia artística. Aos 25 anos, a jovem deixa para trás seus medos, inseguranças e inicia a carreira de cantora. Reservada, a artista, que lançou o álbum "Faíscas", com cinco faixas autorais e uma versão de "Preciso Dizer Que Te Amo", de Cazuza e Bebel Gilberto, em novembro, revela o que a motivou a mostrar seu talento para o público.

"Demorou esse tempo para eu entender que preciso me expor não estando pronta. Eu acho que eu estava esperando muito o momento de estar pronta. E você nunca vai estar pronta pra um negócio que você nunca fez. Então, abrir mão desse controle, desse senso de controle de me mostrar não estando pronta e com as minhas imperfeições e com a minha longa jornada que eu tenho de aprendizado e de desenvolvimento foi o mais difícil de superar e de mostrar a cara a tapa mesmo. Mas é engraçado porque desde o momento que eu tomei mesmo a decisão, que eu meio que mergulhei de cabeça nisso, não tem um momento que eu olhei pra trás, sabe? É uma certeza. Às vezes a gente acha que ter coragem é você fazer alguma coisa sem ter medo. Mas é justamente ao contrário", reflete.

Antes que digam que "foi sorte", Lara se preparou muito para este momento: fez aulas de canto, piano, violão, composição, direção de fotografia, produção musical, além de direção de cinema e dança contemporânea. "Sempre carreguei a música como um hobby. Nunca vi a minha vida sem tempo de fazer música, sem compor ou sem cantar. Mas eu realmente não tinha coragem de me expor, de levar isso como carreira. E até eu tentei fazer outras coisas no meio artístico, do audiovisual ou da criatividade, mas achei que ia para um lugar mais atrás das câmeras. Até que a vontade de fazer o meu próprio trabalho superou qualquer medo e insegurança. E não é um dia, é um momento, mas um acúmulo dos anos que vão apontando a gente para um lugar que é desconfortável, que é um medo, mas que é necessário e preciso passar por isso".

Em "Faíscas", a artista traz vivências pessoais, mas sem se expor tanto. "Sou uma pessoa muito introvertida e eu fui me descobrindo nesse processo. O meu lugar de voz artística é justamente mais introspectivo, mais tímido. E é nele que me encontro e tenho prazer de expor, porque é verdadeiro, autêntico. E é a mesma sensação que eu tenho, é tudo muito pessoal. A fantasia é muito pessoal, a minha imaginação é muito pessoal. Mas não é necessariamente explícito. Não é muito realístico, não é biográfico. Não vejo meu trabalho como um trabalho biográfico. Acho que ele é muito pessoal, porque para mim a fantasia é muitas vezes mais pessoal do que te contar uma história sobre a minha vida", acredita.

Dando os primeiros passos na carreira artística, a jovem ainda está em processo de autodescoberta. "Estou me descobrindo e espero, especialmente como artista, nunca me achar. Acho que faz parte essa questão da curiosidade e, principalmente, nesse primeiro projeto foi um período que me descobri muito, não só como artista, como profissional, mas como pessoa, mulher. Mesmo depois desse processo, eu não tenho como te dizer três palavras que me definem, uma palavra que me define... Eu não sei, cara. Eu estou tão perdida quanto o resto, mas eu tenho confiança no dia a dia. Eu tenho paixão pelo esforço dia a dia, sabe? Você tem que estar levando cada dia com calma e serenidade e gostar do processo mesmo".

Exposição

Até pouco tempo atrás, Lara levava sua vida de forma anônima e tinha perfil nas redes sociais fechado. Com a carreira de cantora lançada, a jovem revela como pretende lidar com a exposição. "A exposição sempre foi o meu maior obstáculo, assim, e sempre foi minha maior dificuldade. Mas acho que posso oferecer um trabalho que pode contribuir pro cenário musical, e isso, pra mim, é mais importante do que qualquer coisa. E sobre essa questão de exposição, eu vou levando pra cada dia de uma vez, sabe? Eu não sei, estou aprendendo muito ainda, mas é levar as coisas com calma, serenidade, e a gente vai aprendendo, e vai errando também, e acertando. Faz parte. Meu propósito realmente é esse de carreira e vou seguir ele até quando eu puder", diz.

"Acho que você tem que fazer as coisas de acordo com como é real pra você. Tem gente que gosta de falar de tudo e é muito mais aberto, se sente à vontade. E tem outros que separam mais o lado profissional e o lado pessoal. E eu acho que o que eu tenho a contribuir é com meu trabalho".

Elogios após participação no 'Faustão na Band'

Em agosto, Lara se apresentou no último programa de seu pai, Faustão, na Band. Na atração, ela, que é fruto do primeiro casamento do apresentador com Magda Colares, cantou sucessos de Elvis Presley, Rita Lee e Marvin Gaye. Nas redes sociais não faltaram elogios à performance da artista, que se surpreendeu. "Fiquei muito surpreendida. Não esperava o tamanho do carinho do público mesmo. Fiquei muito emocionada. Ah, é muito bom. É muito nítido quando a coisa é de verdade".

Apresentadora?

Irmão de Lara, João Silva comanda seu próprio programa na Band. Seu pai, Fausto Silva é um ícone da televisão brasileira. Iniciando no mundo artístico, ela se diverte ao falar sobre possibilidade de ser comunicadora. "Meu lado, realmente, é da música. Não tenho o talento pra ser apresentadora", afirma, aos risos. Apesar de não seguir a mesma função do pai, Lara pode receber conselhos dele. "Recebo mais conselhos de como lidar na indústria, com essa coisa de ser uma pessoa pública, sabe? Não tanto sobre a música, porque não é a área dele, por enquanto, quem sabe?", diverte-se.

A cantora ainda abre o jogo e entrega se fica aborrecida ao ser reconhecida como "filha do Faustão". "Entendo que faz parte. Não tem como fugir. Eu vou tentar, obviamente, traçar meu próprio caminho, fazer minha própria história, meu próprio nome. Mas não fujo disso. E eu não acho muito inteligente você culpar os outros sobre coisas que estão fora do seu controle. Então, eu reconheço meus privilégios, sempre. Mas eu tenho muito orgulho do meu pai. Não só pelo profissional que ele é, mas principalmente pelo pai que ele é e o amigo que ele é".