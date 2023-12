Show de cantor Beck, que aconteceria no Vivo Rio, é cancelado - Reprodução / Instagram

Publicado 02/12/2023 18:37

Rio - O cantor norte-americano Beck, de 53 anos, precisou cancelar seu show, que aconteceria no Vivo Rio, localizado na Zona Sul da cidade, na noite deste sábado. De acordo com o comunicado divulgado pela organização do evento, o cancelamento foi motivado por questões relacionadas à "saúde" do artista.

"Devido a motivos de saúde, Beck não poderá se apresentar hoje, no Vivo Rio. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente. Informações sobre reembolso serão comunicados em breve pela @ticketmasterbr", diz o comunicado, divulgado através do Instagram.

Oito vezes ganhador do Grammy, o cantor e multi-instrumentista estadunidense também é um dos headliners do festival "Primavera Sound", em São Paulo. Seu show está marcado para acontecer na tarde de domingo (3), a partir das 17h40.