Publicado 08/12/2023 09:38

Rio - A cantora Claudia Leitte está sendo acusada de plágio por internautas e fãs da cantora independente Bea Duarte por conta da música "Liquitiqui", de Jay Perry, Kess Dieffenthaller, Michael Brun e Neel Dwalla. Claudia Leitte participa do remix da canção. A música foi apresentada recentemente no "The Voice Brasil", da Globo.

Algumas pessoas notaram semelhanças entre "Liquitiqui" e "Lilith", de Bea Duarte. "O que mais acontece é artistas grandes plagiarem artistas independentes, menores porque 'ninguém vai perceber'", disse uma pessoa no Instagram. "Está querendo crescer nas custas de Claudia Leitte? Se é plágio então você deve processar o J Perry", defendeu um fã de Claudia Leitte.

Depois de toda a repercussão, Bea se pronunciou sobre o assunto nas redes sociais. "É um tema muito complexo e já adianto que eu sei que a @claudialeitte só faz parte do REMIX, acalmem-se fãs da 'milk', também não precisa me atacar só porque existem sim semelhanças. Eu nem sei como absorver essas informações ainda, só estou falando sobre porque na rede do lado virou um campo de guerra. Meu posicionamento é: nenhum, eu estou confusa?!", disse a cantora independente. A música de Bea é de 2021. Já a de Claudia Leitte é de 2022.

A assessoria de imprensa de Claudia Leitte divulgou um comunicado negando as acusações de plágio. "Informamos que a canção Liquitiqui, da cantora Claudia Leitte, possui construção melódica e composição absolutamente diferentes da música com a qual está sendo comparada, o que não justifica a acusação infundada de plágio", diz a nota.

claudia leitte cometendo crime duplo: o plágio e assassinato da música que é incrível. incrível a capacidade dessa mulher de estragar tudo que toca https://t.co/dtVWGdrTTe — marília, não a mendonça (@mariliavtoria) December 7, 2023

Triste mesmo é q esse plagio da Claudia Leitte vai dar NADA



Mesmo q a Bea processe e ganhe (e se processar ela ganha) ainda vai ser muito pouco

Essa coisa horrorosa de liquitiqui ja ta viralizando

Ela vai ser chamada nos programas, ela vai ter mais projeção e a Bea? Essa não vai — Jubs (@onlyanny_) December 7, 2023

morrendo com a claudia leitte sendo acusada de plágio por uma música que ela apenas participa como remix e lá vem ela processar de volta por injúria e ganhar horrores com o viral pic.twitter.com/G6xR5Fq42u — Lelê (@lzzgoods) December 7, 2023

Liquitiqui foi o hit da #farofadagkay , bombou após ser performada no #thevoicebrasil, e agora tem gente querendo surfar no seu crescimento falando em plágio?! Claudia Leitte incomoda MUITO!!!!! — bolhasney (@Bolhasney) December 7, 2023