Publicado 26/12/2023 07:00

Rio - O ano de 2023 foi cheio de novidades na Indústria da música e os brasileiros mostraram mais uma vez que são ecléticos e curtiram tanto os artistas nacionais, como Ludmilla, Ana Castela e Leo Santana, como também se esbaldaram nos inúmeros shows internacionais que o país sediou. Em meio aos vários lançamentos, é claro que algumas canções e artistas se destacaram mais, tanto nas plataformas de música quanto nas redes sociais. Confira tudo que rolou:

: Com apenas 20 anos, a 'Boiadeira' vem batendo recorde atrás de recorde. Em sua mais recente conquista, a jovem sertaneja se tornou a artista mais ouvida de 2023 no Spotify Brasil. Ela também é responsável pela música mais escutada do ano: "Nosso Quadro".: A 'Rainha do Sofrência' morreu em um acidente aéreo que comoveu o país em novembro de 2021, mas ainda é uma das cantoras mais ouvidas e influentes. A música "Leão" bateu recorde e se tornou a primeira canção em português da história a atingir 1,9 milhão de reproduções em apenas um dia.: "Zona de Perigo" foi o hit do Carnaval deste ano e o cantor entrou para a lista dos 50 artistas mais ouvidos no mundo. Além disso, a coreografia viralizou como uma das principais trends do TikTok. O baiano também conquistou outro hit ao longo de 2023: "Posturado e Calmo", com o desafio de trava-língua, que divertiu a web.: Em maio, os artistas lançaram "Tá Ok" e a faixa ficou por mais de um mês em primeiro lugar na lista de mais tocadas no Brasil, se tornando viral no TikTok e no Instagram. O hit revive o funk tamborzão, vertente dos anos 90.: Mesmo focada no projeto "Numanice", a cantora lançou seu oitavo álbum, "Vilã", que se tornou um grande sucesso. As faixas "Sou Má", "Brigas Demais", "Socadona", "Sintomas de Prazer" e "Malvadona", fazem parte da discografia e se tornaram fenômeno.: Formada pelos irmãos niteroienses Gabi, Rodrigo, e Diogo, a banda anunciou uma pausa para que cada um dos integrantes siga carreira solo. Donos das canções "Meu Abrigo" e "Ouvir Dizer", o trio já teve três indicações ao Latin Grammy.O nome que mais movimentou a música pop foi o de Luísa Sonza, que lançou o álbum "Escândalo Intimo", trazendo parcerias com Demi Lovato, Marina Sena e Baco Exu Blues. A cantora quebrou recordes, tendo a maior estreia de um álbum na história do Brasil. A faixa "Chico", escrita para o então namorado, Chico Moedas, ficou no TOP 1 das plataformas de música, mas após descobrir uma traição, a artista terminou o relacionamento e expôs em rede nacional.: Este ano foi agitado pela a presença de vários artistas internacionais no país, que fizeram apresentações marcantes, como: Coldplay, Paul McCartney, Backstreet Boys, The Weeknd, Måneskin, Alanis Morissette, Roger Waters, Evanescence, Rod Stewart, 5 Seconds of Summer e Bruno Mars, no The Town.