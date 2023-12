Jonas Brothers anunciam show no Brasil - Reprodução do Instagram

Publicado 14/12/2023 09:39 | Atualizado 14/12/2023 09:43

Rio - Após mais de 10 anos, Jonas Brothers vão retornar ao Brasil em 2024. O trio norte-americano, formado por Kevin Jonas, Joe Jonas e Nick Jonas, fará um único show em São Paulo, no Allianz Parque, no dia 16 de abril. O anúncio foi feito no Instagram dos irmãos, nesta quarta-feira.

"Nós ouvimos você e não podíamos concordar mais que está na hora de voltarmos para a América Latina! Brasil, Colômbia, Peru, Chile, Argentina e México... Nos vemos no próximo ano", diz a legenda.

A notícia causou furor nas redes sociais e o nome do Jonas Brothers chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter. "Jonas Brothers no Brasil é real", comentou uma internauta. "Mais do que pronta", vibrou outra. Teve até quem pedisse uma apresentação extra no Rio de Janeiro. "Cadê o show no Rio de Janeiro?", perguntou um admirador do trio. "Corre, Jonas Brothers ainda dá tempo de colocar o Rio de Janeiro no dia 14 ou 15", brincou outro.

A pré-venda dos ingressos para clientes de um banco acontecem no dia 14 de dezembro, às 10h. Já a venda geral será disponibilizada no dia 16 de dezembro, a partir das 10h. Os ingressos custam a partir de R$175 (meia-entrada / cadeira superior).