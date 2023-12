Ludmilla - Reprodução / Instagram

LudmillaReprodução / Instagram

Publicado 18/12/2023 19:27 | Atualizado 18/12/2023 19:29

Rio - Ludmilla, de 28 anos, anunciou uma nova turnê para 2024 com direito a vídeo celebrando suas mais diversas eras musicais. Chamada de "Ludmilla In The House", a turnê será uma celebração de toda a carreira da artista.



No clipe, lançado pela artista em suas redes sociais, vemos as muitas versões da cantora ao longo dos anos. Sua época de funkeira com nome artístico de MC Beyoncé, a pagodeira do "Numanice", a estrela de "Verdinha", a popstar de "Socadona", a "Rainha da Favela" e a "A Danada Sou Eu".



A nova turnê estreia em maio de 2024, e por enquanto 19 cidades já foram confirmadas. Lud também se apresentará no Rock in Rio 2024, pela primeira vez no Palco Mundo do evento.



Nas redes sociais, os fãs aprovaram o anúncio da turnê. "Muito bom saber e ter curtido todas as eras ludmilla tá vindo grandona", disse um internauta. "A Ludmilla é a maior diva pop do nosso Brasilzão né?", comentou outra. "Sem exagero nenhum, a Ludmilla vai revolucionar a maneira de fazer tour no Brasil", afirmou mais um.