Paramore cancela show no Lollapalooza Brasil 2024 Reprodução / Instagram

Publicado 18/01/2024 16:50 | Atualizado 18/01/2024 17:04

Rio - O Lollapalooza Brasil anunciou nesta quinta-feira (18), através das redes sociais, que a banda Paramore cancelou seu show no festival em 23 de março de 2024 por "motivos pessoais". A atração substituta na headliner será Kings of Leon.

Com as mudanças, os compradores do ingresso diário "Lolla Day SÁBADO" conseguem solicitar reembolso entre os dias 19 e 28 de Janeiro de 2024. Somente titulares de ingressos diários (Day), em todas as suas modalidades - Lolla Day, Lolla Comfort Day e Lolla Lounge Day - são elegíveis ao reembolso.



No fim de 2023, o Paramore fez uma limpa nas redes sociais apagando todas as postagens e o site oficial da banda está fora do ar. O trio cancelou um show no início do ano, no festival iHeartRadio. Agora, eles também não vão comparecer em outros festivais na América do Sul, como o Estereo Picnic, na Colômbia e o Vive Latino, no México.