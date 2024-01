Mariana Xavier estrela a comédia Antes do Ano que Vem - Rodrigo Lopes / Divulgação

Mariana Xavier estrela a comédia Antes do Ano que VemRodrigo Lopes / Divulgação

Publicado 30/01/2024 06:00 | Atualizado 30/01/2024 09:12

Rio - Após passar por 14 estados do Brasil, Mariana Xavier está de volta ao Rio de Janeiro com a comédia "Antes do Ano Que Vem". Com texto inédito de Gustavo Pinheiro, direção de Ana Paula Bouzas e Lázaro Ramos e direção de movimento de Márcio Vieira, o monólogo fica em cartaz até o fim de fevereiro no Teatro Adolpho Bloch, na Glória, Zona Central do Rio. A atriz de 43 anos celebra a nova temporada da peça, que aborda temas delicados como saúde mental e suicídio com leveza, e diz que este trabalho é seu 'maior orgulho'.

fotogaleria

"É muito incrível fazer essas apresentações aqui no Rio. Trabalhar perto de casa está sendo ótimo (risos). E sempre tive vontade de fazer essa peça perto do Réveillon, por achar que ia tocar mais profundamente as pessoas, já que há um balanço existencial nessa época do ano. A temporada está linda, a gente está tendo retorno maravilhoso. As pessoas esperam ver a Marcelina (sua personagem de sucesso em "Minha Mãe é Uma Peça"), mas sou muito mais que ela. As pessoas riem e são surpreendidas por outras questões. Essa peça pra mim, é o maior orgulho da minha carreira, ela não é só um trabalho, é uma missão social, espiritual", acredita a artista.

No espetáculo, Mariana interpreta sete mulheres, Dizuíte, dra. Telma, Jussara, Gracinha, Maria de Lourdes, Michelle e tia Xinda, que têm suas histórias conectadas através da Central de Apoio aos Desesperados, referência a atendimentos telefônicos voluntários que existem para tentar reverter situações que podem levar a medidas extremas, como o suicídio. Após a psicóloga do plantão faltar, sobra para Dizuíte, faxineira do CAD, atender às ligações. Com sua sabedoria própria, a profissional dá conselhos e mostra para as pessoas que vale a pena viver e ser feliz antes do ano novo chegar.

A atriz assume que entre todas as personagens se identifica mais com Dizuíte e explica o motivo. "Sempre fui a conselheira, a terapeuta informal dos amigos, desde criança. Sempre fui boa ouvinte e conselheira. Tenho isso de dar conta de várias coisas ao mesmo tempo, mas também fico de olho para não passar dos limites. Empatia e solidariedade são importantes, mas a gente tem que saber quando a gente precisa de escuta também", reflete ela, que revela se ligaria para Central de Apoio aos Desesperados.

"Algumas vezes da minha vida eu já teria ligado, mas não em situações de eu pensar em tirar minha própria vida. É que todo mundo passa por situações extremas e estressantes, né? Essa peça, por exemplo, era para estrear em 2020, mas quebrei a perna seis dias antes, depois veio a pandemia. A peça estreou mesmo em 2022, quando a saúde mental ganhou mais visibilidade. Todo mundo deu uma pirada na pandemia, com a falta de perspectivas, sem saber como seria o dia seguinte...", recorda.



Abordar um tema tão delicado com humor foi um grande desafio para toda a equipe da peça. "Foi uma trabalheira para a gente chegar nesse tom, que fosse divertido, mas sem ser desrespeitoso. Eu me emociono muito no monólogo e é sempre um grande desafio porque não sei quem está na plateia. Antes de entrar em cena, faço minhas orações e peço para que meu coração se conecte com o coração das pessoas".

'Não abro mão da terapia'

Para ficar com saúde mental em dia, Mariana recorre à terapia e atividade física. "Acho que devia existir o 'Bolsa Terapia (risos)'. O primeiro passo é aprender a dizer não sem se culpar, olhar para os nossos limites. Eu não abro mão da terapia, não quero receber alta nunca. Também faço atividade física, que é muito importante para gerenciar o estresse. Amo fazer o muay thai. Tenho um psiquiatra com quem me consulto de tempos e tempos, quando a coisa está mais tensa, preciso recorrer a medicamentos e está tudo bem. A medicação existe para nos ajudar. E tento buscar mesmo nos momentos mais difíceis, as ilhas de prazer. A gente precisa encontrar esses momentos de prazer, lugares, pessoas, atividades que nos façam bem".

'Queria fazer uma vilã'

Com duas décadas de carreira, a artista revela que interpretar uma vilã e dublar uma animação estão entre seus desejos profissionais. "Quero morrer trabalhando. O bom da profissão de ator é que tem personagem para gente de qualquer idade (risos). Quero ter saúde para trabalhar até o fim da minha vida. Mas quero sair do estereótipo da comédia. Fiz "Medida Provisória", "Rir Pra Não Chorar", que também mostra uma veia mais dramática. Queria fazer algo como "Sessão de Terapia", do Selton Mello. Cheguei a fazer teste já. Tenho vontade de dublar um desenho. Também queria fazer uma vilã, muito má. Contudo, não quer dizer que eu vou deixar de fazer comédia, as pessoas precisam desse alívio e sei que faço bem...Me sinto num lugar privilegiado de escolher o que eu faço. Viver de arte é um privilégio enorme".

Mariana também comenta a vontade de voltar a fazer novelas, já que tem no currículo folhetins como "Além do Horizonte", "I Love Paraisópolis" e "A Força do Querer", todas da TV Globo. "Eu gosto muito desse formato, tenho saudade de fazer novela. Sempre foi meu sonho fazer televisão. Mas hoje para eu fazer novela teria que ser uma personagem que me motivasse. Porque novela te suga muito, são muitos meses em função do mesmo trabalho".

Tia 'Mari Xa' é utilidade pública

Quem segue a artista no Instagram já notou que lá tem de tudo um pouco. Tem de dicas de sobrevivência para encarar as altas temperaturas do verão até reflexões bem profundas. A artista brinca ao ser questionada se "Tia Mari Xa" é utilidade pública. "Vamos dizer que sim (risos). Foi uma escolha. Além de atriz, sou comunicadora. Quero usar minha visibilidade para trazer informação pras pessoas. De verdade, não vejo sentido em ter visibilidade só pra ganhar dinheiro. Não sou uma pessoa de ter coisas materiais, luxuosas. o que dá sentido pra minha vida é usar minha visibilidade para prestar serviço mesmo, informar".

Queridinha do público, Mariana assume que é do mesmo jeitinho por trás das câmeras. "Não sou muito diferente do que eu mostro não. Me orgulho muito disso, de não me sentir uma personagem de mim mesma. Gosto de estar com meus amigos, de viajar, gosto muito de ficar largada no sofá com meu gatinho. Sou muito de grupo, gosto de receber e conversar sobre coisas profundas e divertidas".

Serviço:

Espetáculo: Antes do ano que vem, com Mariana Xavier | Comédia

Local: Teatro Adolpho Bloch

Endereço: Rua do Russel, 804, Glória

Data: Até 25 de fevereiro 2024 | exceto Carnaval - dias 09, 10, 11 de fevereiro | Quinta a domingo

Horários: Quinta, sexta e sábado, às 20h | domingo às 18h

Ingresso: de R$ 19,50 a R$ 80