'Navalhas Pendentes' é o novo livro de Paulo Rosenbaum - Divulgação

'Navalhas Pendentes' é o novo livro de Paulo RosenbaumDivulgação

Publicado 31/01/2024 18:50

Rio - Em "Navalhas pendentes", Paulo Rosenbaum encontrou, talvez, o segredo dos livros mais vendidos. Todo editor está sempre em busca de um bom livro para publicar, seja ele técnico, científico, escolar ou ficcional. De autor conhecido ou não, para uma casa editorial que vive de suas publicações, um bom livro é aquele que tem conteúdo relevante e/ou interessante, mas é, também, aquele que traz lucro.



Existe uma categoria de livros que vendem mais, muito mais: o chamado best-seller. Encontrar esse livro, antes de sua publicação, é quase uma aposta que, se confirmada, é um prêmio. Sendo assim, a publicação de um livro que vende muito, para além das expectativas, pode ser fruto do investimento em uma rede de prospecção de originais ou, simplesmente, um golpe de sorte. Não são poucos os casos de pequenas editoras que encontraram o "grande prêmio", mas, de forma geral, o poder econômico das editoras maiores é que é recompensado com maior número de livros nessa categoria.



Mas, e se não for assim? E se capacidade de identificar e publicar livros de grande volume de vendas não obedecer ao esforço de prospecção por novos livros? E, se uma editora encontrar algum mecanismo para publicação de best-sellers?



Neste livro, Paulo Rosenbaum apresenta uma hipótese ficcional envolvente para esse mecanismo. Na trama, uma editora se destaca no mercado por sua enorme e inacreditável capacidade de publicar livros que se tornam campeões de vendas. Em tempos de inteligência artificial, essa hipótese é quase um diagnóstico. O leitor que fique de olhos bem abertos.

*Por Eduardo Salomão

Biografia

Paulo Rosenbaum é um escritor (ensaísta, poeta, romancista ) e médico. Possui publicações no Brasil e no exterior, é criador e editor do blog "Conto de Notícia", que publica regularmente no jornal 'O Estado de São Paulo'. Possui graduação em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestrado em Medicina (Medicina Preventiva) pela Universidade de São Paulo (1999) e doutorado em Ciências pela Universidade de São Paulo (2005), pós doutorado pela Universidade de São Paulo (2010).

No campo literário publicou "Impreciso Emigrar" (1979), poesia pela Massao Ohno, "A Verdade Lançada ao Solo" (2010), ficção pela Editora Record, "Céu Subterrâneo" (2016), ficção pela Editora Perspectiva e "A Pele que nos Divide: Diáforas Continentais" (2018), editora Quixote-Do. A primeira edição (esgotada) de "Navalhas Pendentes" foi lançada no fim de 2021.