Fafá de Belém - Divulgação

Fafá de BelémDivulgação

Publicado 31/01/2024 16:30

Rio - Fafá de Belém, de 67 anos, é noveleira de carteirinha. A cantora revela, em entrevista ao DIA, que não perdeu um capítulo de "Amor Perfeito" e "Terra e Paixão", ambas da TV Globo, se mostrou empolgada com o remake de "Renascer", que estreou no último dia 22, e exaltou o elenco do folhetim.

fotogaleria

"Sou noveleira. Eu acompanho pelo Globoplay todo, em todo lugar do mundo que eu esteja (risos). Se eu não consigo ver, se por acaso não tenho, peço alguém mandar o link pra mim. Sou noveleira confessa. "Amor perfeito" foi assim e "Terra e Paixão" também. Agora, quando 'Terra e Paixão' acabou, eu disse, meu Deus do céu, o que será 'Renascer'? E eu sonho com o 'Renascer'. Adorei a primeira montagem (exibida em 1993), claro, mas essa montagem, com o olhar... e que elenco primoroso de jovens artistas, de caras novas na televisão e caras já conhecidas no papel certo", comenta a artista.

"Os irmãos Diaz é inacreditável, o Chico como o Padre e o irmão (Enrique Diaz) como o coronel. O Antônio Calloni, inacreditável. Esse menino que é muito jovem, o (Humberto) Carrão, que eu já venho acompanhando há algum tempo. Em "Todas as Flores" ele arrasa, fez um excelente enfio na minissérie do "Betinho Fio da Navalha". A menina que faz a Santinha (Duda Santos), Juliana Paz dando banho, Matheus Nachtergaele quebrando a banca, enfim. Agora eu saio de casa e volto há tempo de assistir "Renascer", confessa, aos risos.

E por falar em novelas, Fafá traz ao Rio pela primeira show da turnê "Temas de Novelas e Grandes Sucessos". O espetáculo foi inspirado em uma live realizada por ela, em 2020, na pandemia. Com mais de 60 músicas lançadas em trilhas sonoras de folhetins, a artista revela o que o público pode esperar da apresentação que acontece no Vivo Rio, na Zona Sul da cidade, nesta sexta-feira (2).

"Muita emoção. O que público vai encontrar canções que ele canta junto, que mexe com a memória, porque eu fiz somar de 60 temas de novela. E aí eu contei com uma moça chamada Érica Távora, que foi quem fez esse levantamento para mim. E o meu diretor Gustavo Gasparani foi quem fez a seleção dessa quantidade de músicas, porque eu não tenho distanciamento emocional para fazer essa selação. E ele foi fantástico, desenhou o espetáculo da minha chegada a esse momento que eu vivo hoje, colocou, inclusive, Emorio, que não está em nenhuma novela, mas é uma música que hoje está no mundo, tem mais de 100 milhões de streamers. Então, ele foi de uma maestria na escolha de repertório, na seleção e nos núcleos que são mostrados. O que o público pode esperar, sou eu cantando muito emocionada, eu esperando que eles cantem junto comigo", adianta.

Ao ser questionada, qual a trilha sonora de sua vida, a cantora não titubeia. Com certeza a trilha mais importante da minha vida é 'Filho da Bahia' (que faz parte da novela Gabriela). A canção que eu ganhei de Walter Queiroz e pelas mãos do Boni, ele escolheu entre as três pessoas que haviam gravado essa canção, eu não era nada, nem era ninguém, eu era uma aposta de Roberto Santana, ele ouviu as três trilhas e escolheu a minha. A partir daí começa tudo em 1975, então essa é a trilha da minha vida".

Serviço:

Show: Fafa de Belém - "Temas de Novelas e Grandes Sucessos"

Data: 2 de fevereiro (sexta-feira)

Horário: 22h (a casa abre 2h antes)

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo - Rio de Janeiro

Ingressos: a partir de R$50 (meia) e R$100 (inteira)