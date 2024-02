'Me Esquece' é parceria entre Os Mulekes e Marvvila - Divulgação

Publicado 16/02/2024 19:28

Rio - O grupo de pagode Os Mulekes e a cantora Marvvila lançaram, nesta sexta-feira (16), a parceria "Me Esquece". Produzida por Prateado, a canção narra a história de um homem enganado por uma mulher que tenta reconquistá-lo após ele se afastar, sem sucesso.

Com quatro álbuns lançados, Os Mulekes tem composições como "Opções", "Uma Chance" e "Gata Manda Ver" como destaques em suas apresentações. Além disso, músicas como "Tempero de Dona Dadá" e "Mistura Fina" já foram temas de novelas de sucesso da TV Globo.



Por outro lado, Marvvila surge como uma das vozes femininas mais promissoras do cenário do pagode atual. Aos 21 anos, a cantora assinou contrato com a Warner Music Brasil em 2020 e já se apresentou em grandes eventos como o Rock in Rio, no Espaço Favela.