Natiruts - Thais Mallon

NatirutsThais Mallon

Publicado 26/02/2024

Rio - Após 28 anos, Natiruts anunciou nesta segunda-feira (26), através das redes sociais, o encerramento da banda com turnê de despedida, intitulada "Leve com Você". No vídeo publicado no Instagram, os músicos se despediram dos fãs.

"Acreditamos que nossa missão até aqui foi cumprida", disse Alexandre Carlo. "Entregamos para vocês um beija-flor que voou pelo mundo por três décadas beijando a casa e o coração de tantas pessoas", falou Luis Mauricio.



"Queremos que vocês levem a magia de ser Natiruts, o amor de ser Natiruts, a vibração de ser Natiruts, o espírito de ser Natiruts e a paz de ser Natiruts", escreveram na legenda do post.



A turnê contará com 20 shows ao redor do Brasil, tendo início no dia 8 de junho de 2024 e com previsão de encerramento em 7 de dezembro de 2024. Os ingressos serão vendidos no site Eventim a partir do dia 27 de fevereiro.



Confira as datas: