Rapper Travis Scott - AFP

Publicado 29/02/2024 21:24 | Atualizado 29/02/2024 22:00

Rio - O rapper americano Travis Scott será a atração principal do Palco Mundo no primeiro dia do festival, 13 de setembro, junto com Matuê, que abrirá o palco em show com participações especiais de TETO e WIU. Outras duas novidades são OneRepublic e Zara Larsson, que entram para o line-up do Palco Mundo no dia 14 de setembro.